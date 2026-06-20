昂船洲軍營一連兩日開放 市民觸摸槍械試穿軍裝大讚內容目不暇給

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊由今日（20日）起，一連兩日開放昂船洲軍營供已預約的市民參觀。活動以升旗儀式及儀仗表演等為焦點，市民除可近距離接觸軍備外，更可參加現場不同的互動攤位。有市民帶同子女入場參觀，大讚活動內容「目不暇給」。

軍營設互動攤位 供市民體驗軍備

《星島》記者於今早8時半抵達昂船洲軍營，現場已有近百名市民排隊等候入場。今日首日開放的活動包括國旗儀式、軍樂隊列陣、裝備展示、軍事訓練、軍營食品品嘗等。市民除了可近距離觀察軍備，親手觸摸槍械和試穿軍裝外，還可參加知識問答比賽等活動，認識海軍旗語等軍事知識。此外，現場亦展出坦克與軍艦，吸引大批市民駐足打卡。

儀仗隊花式轉槍 特戰隊員與無人機配合展示戰場行動

早上10時正，升旗儀式開始，全場市民齊唱國歌，緊接其後的是軍樂隊列表演。之後，槍械儀仗表演開始，儀仗隊由90名男儀仗兵及18名女儀仗兵組成。表演時除展示轉槍等動作外，隊形亦不斷變化，排列出包括中國共產黨黨徽等不同圖案。雖然表演期間下起傾盆驟雨，但仍無阻市民冒雨觀賞儀式。

隨後是格鬥技術和刺殺操表演，兩項表演後是「獵人戰鬥」表演環節，表演採取「有人+無人」的協同模式，即特戰隊員與無人機配合，演練不同戰場上的行動。期間無人機率先進行定點偵察、臨空投彈及運送傷者等任務，特戰隊員荷槍實彈射擊目標，展開清剿抓捕行動，過程中現場觀眾不時發出驚呼與讚歎聲。

駐港士兵：市民清晣見到駐兵一舉一動 對自己要求更嚴格

駐香港部隊二級上士高斌在接受記者訪問時指，國旗升起時，看到香港市民臉上對祖國的認同感和自豪感，他感到非常欣慰和自豪。今年是駐港部隊進駐香港29周年，他認為部隊和市民的關係越來越融洽。

駐港部隊一級上士秦雙寶表示，在駐港部隊服役「使命更重，任務更重，責任更重」，在香港執勤最大的不同，是營區面對繁華的鬧市，市民能清晰地看到駐軍的一舉一動，因此會對自己有更嚴格的要求。

駐香港部隊二級上士李澤在軍樂隊中擔任長號演奏員，他指出，軍樂隊今次表演的曲目主要是去年九三閱兵中的受歡迎曲目，曲風雄壯。表演時有滂沱大雨，關於雨天是否會影響演奏表現，李澤表示，駐軍一直有「雨天當晴天，黑夜當白天」的精神來激勵自己，希望表演達到最好的效果。

小朋友加深對軍備理解

營區內人頭湧湧，市民陳先生今日帶了兩位小朋友前來，希望培養孩子的愛國情懷，更認識解放軍。他認為今次機會難得，形容營區「目不暇給」，有很多活動，笑言「佢唔閂門我地都唔走㗎」。

來自深圳的熊女士得知今日軍營開放，特意帶同兒子王小朋友來學習一下，希望孩子感受駐港部隊的精神和能量；此外，因為孩子喜歡軍事，也想讓他見識軍備。王小朋友表示，今日第一次親眼見到大型軍艦和槍械，十分開心，而今日軍隊的實彈射擊表演最讓他印象深刻。記者問及今日是否有增加對解放軍的認識，他點頭表示對不同軍備加深了理解，「認識了運載無人機、穿越無人機，各種類型的飛機。」

理大學生：可以和帥氣軍官合照也很開心

香港理工大學學生Kaylee接受訪問時表示，這次來是因為對軍事很感興趣，而剛好學校有機會拿到參觀軍營的入場票，便來參觀。她今天最印象深刻的，是海軍旗語攤位的問答遊戲，因為自己和同行友人剛好是最後兩個可以拿到獎品的幸運觀眾，拿到了小禮品，也對海軍旗語增加了認識，收穫甚豐。此外，她笑言，可以和帥氣的軍官合照也很開心。

張沛松紀念中學的卓同學表示，今日來是因為之前向學校報名了參觀軍營。他說，之前沒有參觀過軍營，希望今日能認識祖國多些軍備、軍隊運作的方法等等，最期待登上軍艦。

記者：周育瑩

攝影：蘇正謙