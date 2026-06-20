荔景邨發生雙老家庭不幸離世 孫玉菡：事件折射出大數據篩選機制仍有優化空間

政府最新發表的《精準扶貧工作成果報告》首次引入國際常用的「社會資源價值」概念，勞工及福利局局長孫玉菡今日(20日)在電台節目表示，有關概念在國際間常用，精準扶貧兜底是普惠的服務，包括醫療、社福、教育等，佔政府經常開支60%；將政府常用的服務轉為以現金表述，他以政府提供的各項福利比喻為一個福袋，想知裡面有幾多，就用社會資源價值計算。

他舉例指，在教育方面，就讀本地資助小學及中學的學生，每戶每月可折算出的價值分別為7,200元和8,300元，而資助大學更達23,400元。為求數據準確公平，計算教育資源時僅計及教師薪酬等直接支出，而教育局管理人員薪酬及電腦系統等後勤開支則不予計算。至於公共房屋，則是以市民若租住同等私人房屋所需支付的市場租金，扣除公屋實際租金後所得的差額來計算其價值。

雙老離世事件 促檢視大數據界線優化關愛隊探訪

針對近日荔景邨發生雙老家庭不幸離世的悲劇，孫玉菡表示十分痛心，涉事家庭並非社工跟進個案，亦非關愛隊探訪的進戶。他透露，關愛隊自去年暑假起利用房屋署住戶名冊的大數據，精準識別並探訪全長者戶，至今已探訪超過10萬戶，並成功轉介萬多戶有社福需要的家庭。然而，由於首階段大數據篩選的界線設定為80歲或以上的全長者戶，而悲劇中不幸離世的女士年僅78歲，因而未被納入首輪探訪範圍。孫玉菡表示，事件折射出大數據篩選機制仍有優化空間，未來將探討引入更多參數，例如將篩選年齡層降低，並結合醫管局數據，將患有嚴重長期病患的住戶列為高風險個案，以進一步擴大關愛隊的安全網。

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調動青老義工力量應對高齡化

面對本港有四分之一以上人口為65歲或以上，而80歲以上長者人口高達40萬的嚴峻挑戰，孫玉菡指出，不少年長人士雖有一定資產或持有物業，但仍需社福機構提供非經濟層面的支援與關懷。他透露，未來精準扶貧策略將會着力調動「青老」（即剛退休、六十多歲且身體強健的長者）的力量，鼓勵他們以義工或不同形式協助照顧高齡長者，以應對社會高齡化所帶來的服務需求。

多管齊下改善安老院舍質素與選擇

對於安老院舍床位及空間問題，孫玉菡強調，政府已修例調高每名院友的法定平均住用面積，並給予業界數年時間逐步轉型配合。此外，政府亦透過恆常化「私人發展商參建安老院計劃」，鼓勵發展商於私人項目中興建高規格安老院舍，再由政府買位，以多管齊下的方式增加本港優質院舍宿位的供應。

優化補充勞工計劃保障本地就業

在院舍及餐飲業人手短缺問題上，孫玉菡指出，「院舍輸入護理員特別計劃」的15,000個配額至今尚未用盡，已有效紓緩院舍護理員供求緊張的情況。至於近日完成檢討並於本月16日實施的「補充勞工優化計劃」，則引入了兩級審批機制。為保障本地工人優先就業，餐飲業的「出品部」及「樓面部」被列入限制較多的第二級審批，其本地僱員與外勞的比例由原來的2比1收緊至3比1。新規定下，僅按個別部門獨立計算，確保廚房或樓面每四名員工中，最多只能有一名外勞，以在維持商戶正常營運的同時，切實增加本地勞工的就業機會。

