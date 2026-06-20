116名大專生參加第二屆升旗隊訪京團 分享北京見聞及體會

香港新一代文化協會今日（6月20日）舉辦「第二屆香港大學生升旗隊代表訪京團」成果分享會暨嘉許禮。是次活動於今年5月31日至6月4日舉行。訪京團共有116位成員，來自本港11間大專院校的升旗隊代表及領隊，現場有各家大專院校代表分享。

訪京團一連五日四夜，他們在6月1日清晨於天安門廣場觀看升旗儀式。

是次訪京團參與院校包括香港大學、中文大學、科技大學、城市大學、浸會大學、理工大學、教育大學、嶺南大學、香港都會大學、恒生大學及樹仁大學，另有6名院校領導以特邀嘉賓身分隨團。主辦方稱，是次為本港歷來規模最大、覆蓋面最廣的大專學界升旗隊訪京團。是次訪京團一連五日四夜，參加者在6月1日清晨於天安門廣場觀看升旗儀式，亦有參觀國家博物館、登上居庸關長城等。

實習記者：歐翔泰

攝影：歐翔泰

