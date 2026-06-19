HYROX世界錦標賽｜2027年落戶香港 羅淑佩林建岳表歡迎 : 體育和旅遊融合發展最佳示範

全球領先健身競賽HYROX宣布，2027賽季PUMA HYROX世界錦標賽將於2027年6月10日至13日，首度移師香港亞洲國際博覽館舉行，為該賽事首次落戶亞太區。預計賽事將雲集全球頂尖健身選手，並為香港帶來顯著經濟效益，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，非常歡迎HYROX決定將2027年世界錦標賽移師香港，這項決定不僅展示香港舉辦大型體育賽事的能力，更突顯香港作為首選旅遊目的地的吸引力。旅遊發展局主席林建岳指，該項頂級賽事不僅為香港的盛事年表注入另一項世界級大型體育活動，更彰顯了香港作為「亞洲盛事之都」的地位。今次是文體旅局，旅發局，亞博聯手出力吸引活動在港舉行，完全是體育和旅遊融合發展的最佳示範。

原擬亞洲另一城市舉行 經政府及旅發局「出手」後終移師香港

據了解，主辦單位數個月前原決定在亞洲另一個城市舉行，但在政府及旅發局「出手」，支持香港的主辦單位爭取下，最終成功吸引活動來港舉辦。

主辦單位指有8500個主要來自海外的參加者（須先於當地的Hyrox 勝出才可來香港參加世錦賽），另外約20000名海外參加者的親友及觀眾亦將來港參與。

HYROX世界錦標賽首度落戶香港 參賽人數大幅增長

全球領先健身競賽HYROX（6月18日）宣布，2027賽季PUMA HYROX世界錦標賽將落戶香港。賽事定於2027年6月10日至13日在亞洲國際博覽館舉行，這亦是該項世界錦標賽首次移師亞太地區。

此次選址香港別具意義。2022年亞太區首場HYROX賽事便是在香港舉行，短短四年間，本地市場發展迅速。相較於首屆賽事不足1,000名參賽者，2026年5月舉行的第六屆香港站賽事反應空前熱烈，吸引超過20,000名參賽者同場較量。賽事規模逐年擴大，不僅證實香港站已成為具國際影響力的健身競賽盛事，更充分展現香港主辦國際大型體育盛事的雄厚實力。

羅淑佩：將進一步提升香港體育氛圍

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，非常歡迎HYROX決定將2027年世界錦標賽移師香港，這項決定不僅展示香港舉辦大型體育賽事的能力，更突顯香港作為首選旅遊目的地的吸引力。她認為，HYROX作為一項新興且極具人氣的運動，其世界錦標賽將進一步提升香港的體育氛圍，有助培養充滿活力的體育文化。特區政府熱切期待接待來自全球的參賽者及其親友，並期望他們在比賽前後盡情享受香港的景點與佳饌。

林建岳：彰顯了香港作為「亞洲盛事之都」地位

旅遊發展局主席林建岳亦表示，非常高興香港能夠舉辦這項HYROX全球賽季的壓軸盛事。他指出，這項頂級賽事不僅為香港的盛事年表注入另一項世界級大型體育活動，更彰顯了香港作為「亞洲盛事之都」的地位，旅發局熱切期待全球頂尖運動員及愛好者蒞臨香港並多留幾天，盡情探索這座城市的多元魅力。

全球頂尖選手雲集 帶來龐大經濟效益

HYROX正逐步改變大眾參與健身競賽的方式。2025/26賽季已於全球95個城市舉行，吸引超過150萬人參與，創下歷來新高，新賽季參賽人數預計更將突破200萬。在數以百萬計的參賽者中，只有排名前0.5%的頂尖選手才能取得世界錦標賽資格，屆時他們將前往香港競逐世界冠軍頭銜。

作為賽季的年度焦點，PUMA HYROX世界錦標賽預計將為香港帶來顯著的經濟效益。與傳統大型體育盛事相比，HYROX世界錦標賽毋須大規模基建投入，卻能為主辦城市帶來可觀效益，為城市舉辦國際體育盛事提供更多元化的選擇。

即將於斯德哥爾摩舉行的2026年PUMA HYROX世界錦標賽，預計將吸引全球超過100萬名觀眾關注。隨着HYROX快速發展，香港有望於2027年迎來世界各地的運動員、支持者及健身愛好者。

HYROX聯合創辦人兼行政總裁Christian Toetzke表示，世界錦標賽落戶香港是品牌發展的重要里程碑，反映了賽事在亞太區的迅速增長，並展現將世界級混合健身競賽帶到更多國際城市的決心。PUMA Train Marketing BU副總裁Marwin Hoffman亦對雙方延續全球合作夥伴關係感到榮幸，並期待透過2027年世界錦標賽全力支持HYROX的進一步拓展。