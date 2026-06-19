端午節｜赤柱國際龍舟錦標賽今開鑼 谷愛凌任「龍潮大使」 形容香港是東西方文化交融特殊橋樑

赤柱國際龍舟錦標賽今日（19日）端午節正日開鑼，大會於下午舉行龍舟點睛儀式，由冬奧金牌得主谷愛凌主禮。她表示今日不只是一場比賽，更是在打造香港的文化IP。

下午2時正，大會舉行傳統的龍舟點睛儀式，今年大會邀請到谷愛凌擔任「龍潮 Dragonbeat大使」，並擔任現場主禮嘉賓。谷愛凌甫出場，台下隨即爆發歡呼。隨後，她主持了點睛、「掛紅披綠」儀式和啟動禮。

谷愛凌：龍舟賽事打造香港文化IP 香港是東西方文化交融特殊橋樑

谷愛凌表示感受到香港強烈的節日氣氛，認為香港是一個充滿活力的國際都會。她指，龍舟文化流傳至今，更成功走向世界，展現了中華民族的拼搏精神與正能量，今日贊助商不僅是在贊助一場比賽，更是在打造一個屬於香港的文化IP。

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儀式結束後，谷愛凌前往現場的美食市集，沿途吸引大批市民及旅客圍觀拍照。其後她回答記者提問時稱，運動是最好的文化交流方式，而香港正是東西方文化交融的特殊橋樑。今天能在一個地方，同時感受到運動、文化、美食、音樂、歷史與潮流的結合，讓她覺得非常特殊。

她透露，這是她第一次參與龍舟比賽，認為這裡盛典感特別強烈，亦表示希望之後能夠再回來。

內地遊客讚賽事氛圍好 因谷愛凌到來決定留步

訪港第二天的內地旅客馬小姐表示，今天來赤柱是專程來看龍舟賽感受氛圍。她認為這裡氣氛很好，比賽氛圍很濃厚，大家都十分投入。她說這次端午的三天假期會留港品嚐美食和逛街，沒有特別預計花費多少，「開心就好」，未來會視乎活動安排和人數，考慮再參與香港其他文化盛事。馬小姐又認為，赤柱出行算方便，但若能增設休息區會更理想。此外，原本因為天氣炎熱正打算與同行友人離開的她，在得知記者告知谷愛凌亦在現場後，隨即決定留步，表示「雖然只是路過，但還是想等一等看一下」。

美國遊客驚喜遇龍舟競渡 引起參加其他盛事興趣

除了內地旅客，現場亦不乏海外面孔。來自美國紐約的獨遊旅客Drew同樣是來港第二天，他表示非常喜歡目前接觸到的香港美食與風土人情。Drew透露，雖然以前見過龍舟，但出發前並不知道今日是端午節，更沒想到會碰上龍舟競渡，笑言是一個驚喜。他已在赤柱逗留了兩三個小時，期間一邊享受美食，一邊與現場不同人士及參賽者聊天。他表示很享受今天的活動，也引起他參加更多本地文化盛事的興趣，接下來他計劃前往遊覽天壇大佛及到九龍一帶探索。

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記者：周育瑩

攝影：汪旭峰