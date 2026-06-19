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毒尿片｜內媒驗出HUGGIES等紙尿片含甲醯胺恐損BB生殖系統 本港HUGGIES澄清:可安全使用

社會
更新時間：16:17 2026-06-19 HKT
發佈時間：16:17 2026-06-19 HKT

內地爆出嬰幼兒紙尿褲（紙尿片）安全風波。多名家長投訴嬰幼兒使用知名品牌的紙尿褲後，臀部反覆出現紅腫甚至皮膚破潰。內媒《經濟參考報》隨後委託專業檢測機構進行抽樣檢測，結果在「好奇」（Huggies）、「Babycare」及「碧芭寶貝」等多款熱銷產品中，驗出具生殖毒性的化學物質「甲醯胺」。香港 HUGGIES今日(19日)在社交平台發聲明，強調針對個別市場的需求，香港Huggies 紙尿片及學習褲採用專為當地寶寶設計的產品規格。該公司保證在全球（包括香港）銷售的紙尿褲皆可安全使用，完全符合各地相關法規要求，並達到或超越國際公認標準。

官方聲明。
官方聲明。

香港Huggies 紙尿片及學習褲採本港產品規格

香港Huggies指留意到坊間輿論關於嬰兒紙尿褲疑驗出「甲醯胺」報道，澄清內地的「好奇品牌」已第一時間積極回應，提出公正第三方檢測機構針對「好奇紙尿褲」進行的測試報告，嚴正聲明產品並未驗出「甲醯胺」。

該公司重申在品質控管上，一直秉持高規格管理機制，從原料來源的三級追溯、採購把關、生產製程，到最終成品檢測，皆層層嚴格控管，確保每一項產品都符合安全標準。若市民有疑問，可於辦公時間致電金佰利香港有限公司客戶服務熱線 2333-3543 查詢。

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毒尿片｜涉甲酰胺恐損BB生殖系統 碧芭寶貝、Babycare急下架

 

 

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