沙田龍舟競賽氣氛熱烈 蔡加敏：樂見新一代加深認識中華傳統文化

今日（19日）是端午節，2026沙田龍舟競渡大賽早上舉行，數以千計龍舟健兒齊集城門河全力揮槳，一艘艘龍舟划破水面穿梭河上競逐殊榮。天公造美，天氣放晴，城門河畔擠滿人群觀賞賽事，近距離感受龍鼓震天、百舸爭流的節慶氣氛，或為健兒加油吶喊，或打卡留念，不亦樂乎。

是次賽事組別分為中龍、小龍及鳳艇，共有33場，比賽由早上8時開始，到下午1時許結束。參賽隊伍來自社會各界，包括政府部門、紀律部隊、學校團體等，共渡歡樂的節日氣氛。

沙田龍舟競賽委員會主席蔡加敏表示，因昨日連場暴雨擔心影響賽事舉行，猶幸今日天公造美，早上時段大致天睛。她樂見今年多達193隊參賽，當中大部分為新加入的年輕人，期望透過舉辦龍舟競賽，讓更多年輕人加深認識中華傳統文化及香港龍舟歷史外，使他們明白「原來傳統運動都可以咁好玩」，令年輕新一代更有動力投入參與這項傳統運動。

母子親自落場 感受競賽氛圍

蔡加敏今年更親自落場，以玩具先鋒隊隊長身份參加「旭日國際盃邀請賽」，擔任該隊的鼓手，其兒子也是隊中划手之一。她認為名次不重要，最重要是志在參與及感受落場競賽的刺激氛圍。

旭日國際盃邀請賽是賽事的第10場比賽，共有9支隊伍參加。隨着比賽哨子聲一響，各隊龍舟如箭出弦般衝出，當中4號的星島龍舟隊及5號的玩具先鋒隊健兒隨著節奏強勁的鼓聲，一鼓作氣，奮力划槳，激起陣陣浪花，發揮出龍舟的最大推進力。賽事十分激烈，前幾位叮噹馬頭過終點，最終拔萃舊生會以1分30秒奪冠。星島龍舟隊及玩具先鋒隊分別以第6名及第8名衝線。

除了龍舟健兒落力競賽外，城門河兩岸均有不少家庭攜老扶幼觀看賽事。11歲的唐小朋友稱，以前只知道端午節會吃粽子慶祝，但自從去年有機會觀看龍舟賽事感受到緊張刺激的氣氛後，今年第2年到場欣賞，雖然今日天氣炎熱，但無阻他與父母到場，感受「扒龍舟團結一致精神」。10歲的連小朋友是首度跟隨父母到場觀賽，他說：「以前只在電視觀看龍舟賽，今次可以直接睇到真人競賽，感覺開心又興奮！」

相關連結:首戰「沙田龍舟競賽 2025—旭日國際盃邀請賽」 星島龍舟隊勇奪季軍

除了龍舟健兒落力競賽外，城門河兩岸均有不少家庭攜老扶幼觀看賽事。11歲的唐小朋友稱，以前只知道端午節會吃粽子慶祝，但自從去年有機會觀看龍舟賽事感受到緊張刺激的氣氛後，今年第2年到場欣賞，雖然今日天氣炎熱，但無阻他與父母出席。10歲的連小朋友是首度跟隨父母到場觀賽，他說：「以前只在電視觀看龍舟賽，今次可以直接睇到真人競賽，感覺開心又興奮！」