端午節｜假期首日高鐵站水洩不通 有市民稱搶唔到飛：5分鐘賣晒!

一連3日的端午節假期今日（19日）開始，各個口岸迎來出境人潮，其中西九龍高鐵站的離港大堂擠得水洩不通，《星島頭條》記者中午到高鐵站察看，大批市民經離境通道有序排隊過關，站外的屏幕顯示檢票閘口「暢通」，過關時間少於15分鐘。不少市民趁假期到北上旅遊或探親，有港人首次體驗高鐵北上，有市民表示往返高鐵車票「好難買」，部分班次迅速售罄。

高鐵站人潮湧現 通關維持暢通

市民黎生、黎太準備乘搭高鐵到深圳北站，他們表示，今次與友人結伴同行，到旅遊區觀瀾湖遊玩，由於周末有其他行程，故只能即日來回，又指並沒有預算花費多少錢，「最緊要開心！」

第一次搭高鐵的他們笑言，其實「冇咩感覺」，預計與平日搭地鐵差不多，車票提前一天預訂。黎太亦稱，自己從未到內地遊玩，今次是想體驗一下，嘗試乘坐高鐵的快捷方便，若整體不俗，之後會多些北上。

市民報團及自由行北上

何先生一家七口則選擇參加旅行團，準備出發到佛山肇慶遊玩三天兩夜，人均花費1200元左右。他稱，平日不經常到內地遊玩，最多即日來回或兩天一夜，笑言今次一行人較多長者，加上短假期是出行高峰期，選擇報團較為方便，可以「行下景點、坐下船」。

市民伍先生亦帶同一家大小出發前往汕尾，除陪同小朋友參加劍擊比賽，亦順道遊玩。他指「雖然比賽是一天，但會留三日兩夜，正好小朋友去比賽，加上有三天假期，就順便去玩。」他稱，查看當地天氣，亦做了攻略，得知附近有沙灘，準備帶小朋友過去玩，單是消費預計只需1000元。

他又指，今日離港的人非常多，預訂車票時，在不到5分鐘直通車車票便已售罄了，最後只能選擇轉乘，曾擔憂「如果買唔到，就去唔到比賽」。又估計周日（21日）返港人流會更多，故計劃提早乘坐高鐵回來，以避開高峰時段。

車票緊張 市民提早規劃行程

李女士則準備回鄉到南寧過端午節，計劃逗留五天，以避開周日的返港高峰時間。她稱，當地和香港一樣有會舉辦扒龍舟、吃糭等活動，但預計到埗後會錯過了賽事時間。她指今次主要是探望家人及參加姪女婚禮。她更形容，今次往返的高鐵票「好難買」，需要提前預訂，平日並沒有那麼多人坐高鐵，笑言短短幾天假期，大家都回鄉過節。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲