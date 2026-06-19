端午節｜赤柱龍舟賽吸引4000選手參加 參賽者讚風浪平穩利發揮冀享受賽事

香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽今日（19日）端午節正日於赤柱正灘舉行。本屆賽事吸引185支隊伍共4,000名參賽者參加。賽事由早上8時起展開，每9分鐘一場無間斷進行，全日共有47場賽事。大會預計超過100,000人次觀眾前往赤柱。有參賽者表示今日天公造美，能助他們有更好表現；有美食市集商戶表示今日專程來開檔宣傳，目前生意不俗。

天晴無雨參賽者感天公造美 相信會有更好表現

連日大雨滂沱，今日難得無雨，有參賽者指是天公造美，天氣非常舒服，海浪亦較平穩，是「龍舟水」，十分適合比賽，形容今日天氣能讓他們有更好表現。這隊參賽者來自世邦魏理仕公司的龍舟隊，鼓手Candy期望今日可以贏到獎盃，目前亦已參加兩場分組賽，不過最重要都是「enjoy the race」（享受比賽），賽後也會在公司的咖啡廳舉行慶功宴。

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觀賽市民享受節日氣氛 惟認為規模不及往年壯觀

居港兩年的Ben表示很喜歡龍舟節的氣氛，認為這裡是一個很適合與親朋好友放鬆的地方。他計劃再停留大概一兩小時，與朋友買些飲料小食便離去。

本地居民尹生和尹太亦在現場享受節日氣氛，他們表示，已有三年沒有現場看龍舟比賽慶祝端午了，今年有機會便出來感受節日氣氛。不過，他們認為今年的龍舟賽道沒有往年壯觀，氣氛上打了折扣，如果可以舉辦多些表演或市集，會更熱鬧。

美食市集座無虛席 開攤餅家指生意不俗

今年比賽設「香格里拉品味香港」美食市集，售賣凍飲、熱狗、雞蛋仔等。據《星島》記者上午11時所見，室內用餐區幾乎座無虛席，除了身著隊服的龍舟賽參賽者，亦有不少旅客喝凍飲休憩。

今日擺檔的深水埗均香餅家表示，目前為止生意都不錯，預計下午比賽完結後會有更多人前來光顧市集。店員鄭小姐表示，今次專程過來赤柱開檔，是因為這裡離店舖較遠，能讓更多人認識舖頭，起到宣傳效果。他們希望日後可舉辦更多這類盛事，以後亦會繼續參加不同市集宣傳店鋪。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰

