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端午節假首日北上人流絡繹不絕  市民報團蒙古遊人均花逾萬元   學生即日來回打邊爐、唱K

社會
更新時間：11:59 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-19 HKT

今日（19日）是端午節一連三天假期的首日，不少市民一大清早趁假期動身北上作短途旅行。《星島》記者早上10時到達羅湖口岸，見到北上過關人流絡繹不絕。不少一家大小、情侶等拖着行李箱過關，現場亦有港鐵職員協助疏導人群，整體秩序良好。

一家三口報團增城遊食自助餐「放鬆吓」

其中市民張先生一家三口報團前往增城三天兩夜，人均費用一千多元。他表示，由於只有三天假期，家人都要上班、上學，故「近近地」報了到廣州的旅行團，先自行從羅湖口岸過關，到了口岸會有導遊迎接，「多數旅行團都係咁。」

張亦稱，計劃是次行程主要是到處逛逛，住吓酒店、吃自助餐「放鬆吓」，內地消費亦較香港便宜，「香港食自助餐、晚餐都5百幾元，報團三日兩夜都係千幾元，仲有酒店、自助餐，平好多」，雖然當地有泡溫泉等特色活動，但今次行程短暫只得三天，因此未有安排到。

另有市民林先生和朋友報名到蒙古的旅行團，費用人均一萬多元。他表示，平日甚少北上遊玩，多數選擇出國遊玩，因為自己從未去過蒙古，故趁着假期與友人一同報團，會先從羅湖口岸過關前往深圳機場，再乘搭直航飛機。他稱，查看了天氣預報，當地天朗氣清，像以往去過的新疆一樣，十分涼爽，故選擇輕裝出行，加上今天出發時天氣良好，並未像昨天一樣下大雨。

中學生一行八人到深圳吃喝玩樂

亦有中學生相約趁着假期到深圳玩樂。劉同學和李同學一行八人準備從羅湖口岸過關，預計花費數百元。劉同學表示，由於明日要補習，因此只能即日來回，晚上便會回家和家人吃飯，今次行程主要是吃麻辣火鍋和唱K，又會到處逛逛，並未有計劃要購物。她們稱，雖然香港有同樣的美食，但內地的價錢是香港一半以上，「平好多」，故選擇到內地消費。劉亦指，這幾天天氣不好，預料今日會下雨，故帶備一把長雨傘。

市民Jelly和家人準備到深圳、惠州遊玩，預計花費數千元。她稱，平日不常北上大約一年去數次，今次主要行程都是「吃、玩」，亦已預訂了酒店，笑言「唔會即日來回，咁辛苦做咩」，加上內地酒店價錢比香港便宜得多。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲
 

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