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將軍澳醫院手術事故 報告揭醫生認錯器官 田北辰斥低級錯誤：應即時解約或降職

社會
更新時間：21:20 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:20 2026-06-18 HKT

將軍澳醫院一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術，約3周後進行緊急電腦掃描，始發現造口位置在胃部，而並非預定的橫結腸位置，病人於同晚離世。將軍澳醫院發言人今日（18日）公布事件根源分析報告，結論指外科醫生在分辨腹部器官結構時出現確認偏誤，在手術中錯誤將胃部當作橫結腸處理，並連接造口，手術中亦未採取進一步措施核實。

「打爛香港醫療樞紐招牌」

事發時已表達關注的實政圓桌召集人在社交平台發文直指「呢個調查結果實在令人忍無可忍」，反問「次次有醫療事故都話下次改善，幾時先真係改善呢？」田北辰說，今次與他當時質疑一樣，形容是「低級錯誤到嚟晒譜」，更認為是完全打爛香港醫療樞紐招牌。

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將軍澳醫院手術事故的根源報告揭醫生錯認胃部為結腸。
將軍澳醫院手術事故的根源報告揭醫生錯認胃部為結腸。

田：涉事醫生聲譽一般 質疑非首次犯錯

田北辰又稱，據聞這外科醫生聲譽一直都「好麻麻」，質疑似乎並非第一次犯錯，故認為應要求解約，如果無辦法解約便應即時降職，之後不再續約。

院方表示會進一步檢視有關醫生的專業水平，如有需要會轉交香港醫務委員會跟進，田北辰認為一定要嚴懲，而將軍澳醫院外科部部門主管同樣需要問責及處理，直言「唔可以就咁算」。同時，他認為應該由另一個地區聯網外科部接管「睇實佢哋！」

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