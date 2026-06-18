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將軍澳醫院造口手術事故 報告揭醫生認錯胃部為結腸 消息：院方考慮降職或不續約

社會
更新時間：22:28 2026-06-18 HKT
發佈時間：22:28 2026-06-18 HKT

將軍澳醫院一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術，約3周後進行緊急電腦掃描，始發現造口位置在胃部，而並非預定的橫結腸位置，病人於同晚離世。消息人士表示，由於將軍澳醫院外科部門管治不佳、事故屢現，未來醫院會重整架構，直接「滅咗」院內的外科部門，改由九龍東醫院聯網直接接管。

消息：院方或將涉事副顧問級外科醫生降職或不續約

消息人士又指，涉事醫生是一名副顧問級的外科專科醫生，其技術、態度亦存在問題，醫院或會考慮將其降職或不續約等，亦會將個案轉醫委會，坦言會「有嘢要孭」。

揭手術中誤將胃部當橫結腸處理

將軍澳醫院發言人今日（18日）公布早前一宗涉及造口手術的醫療風險警示事件根源分析報告，在詳細調查事件成因後作出結論，指外科醫生在分辨腹部器官結構時出現確認偏誤，在手術中錯誤將胃部當作橫結腸處理，並連接造口，手術中亦未採取進一步措施核實。

此外，報告指病人在轉院前兩日，醫護人員未有察覺造口輸出量已有上升趨勢，按原定計劃將病人轉往接受康復治療；負責康復治療的醫護人員，對於剛完成造口手術的病人，缺乏相關照顧經驗；外科與康復治療團隊之間溝通不足，未有適時監察及確認病人造口輸出量的異常情況，以致未有重新評估和及早介入。  

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將軍澳醫院一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術，發現造口置於胃部而非橫結腸。資料圖片
將軍澳醫院一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術，發現造口置於胃部而非橫結腸。資料圖片

委員會建議檢視外科部門臨床管治

院方表示非常重視事件，早前已將個案轉交死因裁判官跟進，並將事件列為醫療風險警示事件，成立根源分析委員會詳細調查事件成因。醫院病人關係組已聯絡病人家屬詳細解釋報告結果，再次向他們致歉，並會繼續為家屬提供所需協助。

根源分析委員會提出改善建議，包括檢視外科部門的臨床管治，特別是負責督導有關手術的外科專科醫生，在手術過程中所作的臨床決定，以及在術後將出現不尋常臨床情況的病人，轉往內科復康設施治療的安排；術後病人在轉往接受康復治療後，應加強外科團隊在治療過程中的參與；及制訂機制，安排造口專科護士為剛完成造口手術病人進行評估，妥善記錄病人攝取水份及造口輸出量，確保病人的臨床情況得以適時向外科團隊報告。  

院方表示，接納報告建議，並已實行有關改善措施，提升病人安全，包括檢視手術決策、轉院安排及跨團隊溝通的臨床管治機制；造口專科護士評估剛接受造口手術病人的制度亦已標準化，並加強與外科團隊的溝通。院方亦正採取措施重組將軍澳醫院外科部門的臨床管治及管理架構，會成立聯網外科部門進一步加強管治，提升病人安全。醫院亦會按既定人事程序作出跟進，會進一步檢視有關醫生的專業水平，如有需要會轉交香港醫務委員會跟進。院方已向醫管局總辦事處提交報告。

三周後始揭發醫療失誤

一名患有阻塞性乙狀結腸癌的85歲女病人，於今年2月7日在將軍澳醫院進行橫結腸造口手術，以緩解腸阻塞情況。病人於手術後入住深切治療部及外科病房接受監察，並於2月16日轉往靈實醫院接受康復治療，其間病人維生指數一直穩定，但造口出現較高輸出量。及至3月1日，病人出現血壓低及心跳加速，於3月2日轉回將軍澳醫院外科病房接受治療及緊急電腦掃描，顯示病人的造口位置處於胃部，而並非預定的橫結腸位置。病人其後情況惡化，家屬與醫護人員商討後，同意不為病人進行心肺復甦術，病人於3月3日晚上離世。

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