端午節︱老字號糉市銷情淡 商戶寧減利潤不加價 有店舖行網購禮盒殺出重圍

今日（19日）是端午節，不少市民都會買糭應節。不過，多間老字號食品店負責人透露，近年受消費外流影響，不論公司訂購或散客購買，生意均大不如前。有商戶表示面臨食材成本上漲問題，但在經濟不景下寧願「咬緊牙關」凍結售價。同時，亦有商戶透過開拓網購市場、推出糉子禮盒以改善生意。

網購大行其道 行禮盒路線谷銷情

九龍城老字號「永富食品公司」負責人陳錦輝透露，今年糭子銷情尚算不俗，網上訂購較去年再有增加。他指，疫情後市民習慣網購，以前門市與網購的訂單比例為八比二，現時網購已升至四成。

陳錦輝續指，為配合消費走勢，未來會繼續發展網店，並提供「滿額免運費」等優惠促進生意。此外，店方每年都會投入資源設計精緻的糉子禮盒，內裏的糉子採用真空包裝。他指，真空包裝是近兩三年的趨勢，因較方便保存，存放時間可長達兩個月。「客人都覺得禮盒很有新意，真空包裝買來送禮又方便，亦可帶去外國」。不過他強調，網店雖好，但門市始終無可取代，因能與街坊有更多面對面的接觸和交往。

然而他坦言，九龍城區受移民潮影響頗大，很大一群中產熟客已經離港，加上整體市道不算好，最近五六年間熟客總體減少約五成。未來店舖會繼續走禮盒路線，並視乎銷情動態調整備貨策略。

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食材成本漲一成多 寧減利潤不敢加價

另一老字號「上海新三陽南貨」負責人陳眺明則表示，今年市道頗為嚴峻，散客減少一至兩成，公司團購訂單總數亦錄得約兩成跌幅。他指今年所有食材成本均上升10至15%，但在目前市道下加價並非良策，寧願削減利潤也要維持原價，「希望讓大家都承受到。」

陳眺明透露，今年傳統的火腿糉及甜的豆沙糉等「大路嘢」仍然較受歡迎，相反含鮑魚或瑤柱等名貴食材的糉子銷量明顯較少。因應銷情，店方亦調整了備貨策略以防囤積。採訪當日，店內的上海鹹肉糉及桂花糉等款式已經斷貨。

面對市道低迷，陳眺明無奈表示，這未必是單靠商戶推出措施就能改善，而是整個市場的消費力根本不在香港，「我自己都是，有時間的話我都會出去旅行。市道如此，做甚麼策略都無補於事，唯有盡量咬緊牙關度過」。幸而，今年仍有大批熟客支持，雖然他們購買糉子的數量變少，但客人數量未見減少。

市民「年年幫襯」 買散裝糭當飯食

據《星島》記者昨午（18日）現場觀察，前來光顧的市民多為經年熟客，即使在黑雨期間，店舖仍有客人往來。市民冼女士今日前來購買廣東裹蒸糉，表示「我哋廣東人啊嘛，廣東人都食呢隻！」她指自己年年都幫襯這間老字號，買散裝糉當飯食。

另一位熟客黃先生則表示，每年端午都會前來捧場，買鮮肉糉應節。臨走前，他更熱情地對記者高呼「記得幫襯呢間呀！」人情味十足。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰