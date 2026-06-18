午膳期間發黑雨應否返公司？鄧家彪教路：隔兩條街應留安全地方

天文台在今午（18日）12時55分發出黑色暴雨警告信號，網上社交平台有不少網民討論，如在餐廳午膳時遇上黑雨，應否返回辦公室或工作場所。工聯會立法會議員鄧家彪表示，需視乎僱主與僱員有否就極端天氣制定合理且詳細的守則，他舉例指，如果午膳餐廳與工作場所有一定距離，如「隔左兩條街，要淋雨」，則應留在安全場所。他強調若僱主因員工遵守守則而作出不合理懲處，勞工處應介入處理。

促及早商討詳細守則 釐清返回辦公室安排

鄧家彪指出，具體安排需要視乎僱主有否與員工溝通詳細的守則。他舉例指，若僱員在商場樓上商廈辦公室工作，而員工在商場內的餐廳午膳，理應可以返回辦公室。然而，若用膳地方距離餐廳或辦公室很遠，如相隔兩至三條街，在勞工處指引下，僱員則應該留在當時身處的安全地方。他強調，指引並非讓打工仔或勞工不工作，而是為了確保他們身處安全的地點。

員工盡責返回公司發生任何意外 應屬於工傷

在工傷責任方面，鄧家彪表示，若員工非常盡責返回公司，在工作期間或返回工作場所途中發生任何意外，亦應屬於工傷，由公司負責。他建議僱主應及早與僱員探討並商討詳細的守則。

員工遵守指引若遭無故解僱 勞工處應介入

鄧家彪強調，如果員工遵守極端天氣下的勞工守則，而僱主有任何不良或不合理的舉動，如發出警告或無故扣薪等，即屬僱主問題，勞工處應該介入處理。