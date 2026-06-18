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黑雨．交通消息｜港鐵關閉深水埗、彩虹及黃大仙等站部分出入口

社會
更新時間：14:08 2026-06-18 HKT
發佈時間：13:57 2026-06-18 HKT

天文台今午（18日）12時55分發生黑色暴雨警告，港鐵宣布，由於天氣情況惡劣，部份車站出入口暫時關閉。

【14:05】

因路面有積水/水浸，駕駛⼈⼠途徑以下路段時請⼩⼼駕駛：
新界
–古洞路近古洞北路
–粉錦公路近安圃村
–坪輋路近蓮麻坑路
–唐人新村交匯處
以下巴士服務已受影響:
九巴:第B1、76K、77K、79K、268C及269D線
現時上址交通繁忙。

以下路段的交通仍然繁忙：

  • 朗天路(往天水圍方向)近朗天苑

駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。
以下路段的交通現已恢復正常:

  • 元朗公路(往屯門方向)近朗天路

西九龍站C出入口暫時關閉

由於天氣情況惡劣，香港西九龍站C出入口暫時關閉，請使用其他出入口。

高速鐵路服務維持正常。

【13:40】港鐵宣布，由於天氣情況惡劣，部份車站出入口暫時關閉，包括深水埗A2出口、彩虹A出口、黃大仙B3出口及鰂魚涌A出口，關閉期間，乘客需使用其他出入口。

【13:30】城巴表示正密切留意各區路面及交通情況，目前巴士服務大致維持正常。

個別路線正實施特別交通安排，詳情如下：

加強服務：因應小巴停駛，B7號線正加強服務疏導香園圍口岸往返粉嶺站的乘客

暫停服務：H1懷舊之旅、H2文化之旅、H3/H4海岸之旅

【13:28】運輸署指因路面有積水 / 水浸，駕駛⼈⼠途徑以下路段時請小心駕駛：

新界
–古洞路(來回方向)近古洞北路
–粉錦公路(來回方向)近安圃村

以下巴士服務已受影響：
九巴：第77K線

 

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