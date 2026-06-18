居屋業主9月起可免補價出租單位予白表人士 名額3000個另須繳「出租准許費」

房委會資助房屋小組委員會今日（18日）舉行閉門會議，討論兩項涉及資助出售房屋的新措施，包括「長者樓換樓計劃」及將「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表人士，兩項計劃預計於今年9月推出。房委會資助房屋小組委員會主席張仁良預料，房屋出租計劃的「出租准許費」大約為2000至3000一個月。

張仁良表示，會議通過了上述兩項計劃，計劃是希望打破未補價資助出售單位出租和出售的限制，活化現有房屋資源。計劃由香港房屋協會管理，9月接受申請。

出租准許費由2000元至3000多元不等

「未補價資助出售房屋出租計劃」容許合資格業主，在毋須補地價的情況下，將單位出租予合資格白表申請者，業主須繳交「出租准許費」。張表示，費用參考市場同類型的單位租金數據，一般而言即主要為甲類和乙類的小單位，再加上評估分數去計算。他表示，根據當局計算出來的結果，新界一般每月2000多港元准許費，市區一般為3000多港元。

不認同收費影響出租意願

他強調，收取准許費是因為這批資助房屋未補地價，當局是希望將政府補助的部分收回。至於收費是否會影響市民循正規渠道出租的意願，他認為不會，因為過去幾年也有一些個案，成功檢控了非法出售資助單位的業主，這些業主須承擔法律責任，包括罰款或監禁。所以計劃是讓業主名正言順，補上應補的地價，讓他們能夠合法出租，不用擔驚受怕。

合資格參加計劃單位達36萬個

至於若試行期發現出租計劃有租金高企的狀況發生，政府是否會考慮設立干預機制，張表示，計劃有3000個出租名額，市場上單位供應量多了，肯定對租金水平有所幫助。同時，合資格參加計劃的單位有36萬個，之後亦會審視是否需要改變計劃名額數量，計劃的參與程度和審批程序等。至於未來是否有優化方法，會交給小組委員會後續討論，如有任何優化方案，會和大家分享，並指會九月內會盡快開展計劃。

張仁良指，計劃希望能增加資助房屋的流通量，業主雖然要給一些費用給政府，但認為費用和可以獲得的租金相比，不算太貴；同時，對於白表申請人來說，這也是一個租金相對低廉的好選擇。他強調，在整個過程裡面，當局希望提供多一些選擇給租客和業主，市民是可以選擇也可以不選擇的。

至於「長者業主樓換樓計劃」，他表示，若長者參加計劃賣樓後，沒有買到單位，長者就需要自己和新業主溝通何時交樓，或者自行安排住處等等。他認為這個安排「so far so good」（目前為止一切良好）。

記者：周育瑩