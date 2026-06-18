六旬漢涉持刀恐嚇家訪房署職員 事主稱聞被告揚言「信唔信我用把刀剁死你！」感驚嚇

六旬保安員涉今年初在葵盛東邨，持刀恐嚇上門家訪的房屋署男職員，被控刑事恐嚇罪。保安員否認控罪，案件今於西九龍裁判法院開審。房署男職員憶述當日查核有否濫用公屋的情況詢問被告家中情況，期間被告突然情緒激動，將職員推出單位，職員逃跑時見到被告揮舞菜刀，揚言「信唔信我用把刀剁死你！」等。

66歲被告楊義亮被控於2026年1月27日，在香港新界葵涌葵盛東邨盛國樓某層走廊威脅男子李東陽會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

房署職員聞被告說「信唔信我用刀斬你」感驚嚇

房署房屋事務主任李東陽供稱，當日與大廈一名姓陳的保安員一同上門，查核戶籍資料及調查有否濫用公屋。李展示委任證後被告讓李進入單位，訪查期間李問及睡房的床鋪，隨即被告情緒激動，扯著李的衣袖將他推出單位。李直言當時「好驚囉，下意識調頭就走」。

房署房屋事務主任李東陽（男）。雷璟怡攝

李東陽續憶述他逃往電梯大堂，聽到保安表示被告拿刀，並著李小心。李轉身見到被告上下揮舞菜刀，揚言「查乜家宅」、「信唔信我用把刀剁死你！」及「信唔信我用把刀斬你！」。李當時感到很驚嚇，擔心人身會受傷害。他進入電梯前聽到保安員叫被告冷靜，李逃至地下大堂並到辦公室報警，而保安員則抄下水電錶。

案件編號：WKCC546/2026

法庭記者：雷璟怡