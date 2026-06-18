紅/黑雨返工安排｜暴雨警告都要返工？需要WFH？ 最新勞工守則一文睇清
更新時間：13:14 2026-06-18 HKT
發佈時間：13:14 2026-06-18 HKT
發佈時間：13:14 2026-06-18 HKT
惡劣天氣工作安排｜天文台會適時發出黃色、紅色或黑色暴雨警告。不少打工仔對各警告生效時，是否需要上班、能否在家工作等安排感到困惑。不少上班族熱議是否可放「暴雨假」？僱主要求打工仔在家工作(WFH)，又是否合法？一文睇清勞工處惡劣天氣及「極端情況」下工作安排守則。
黑色暴雨警告工作安排
根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作安排守則》，在黑色暴雨警告信號生效時，不同情況下的工作安排有明確指引。詳情請參閱下表：
|情況
|僱員類別
|工作安排
|工作時間開始前生效
|一般僱員
|僱主不應要求僱員返回工作地點上班。
|指定人員
|在安全情況下，按協定安排返回或繼續當值。若交通受阻，僱主應以僱員安全為先。
|工作時間期間發出
|戶內工作僱員
|除非有危險，否則應如常工作。
|戶外工作僱員
|主管應盡快暫停戶外工作，安排僱員到安全地方暫避。
|下班時仍然生效
|所有僱員
|應留在安全地方，直至大雨過去。僱主應在工作地點開放地方讓僱員暫避。
紅色／黃色暴雨警告工作安排
對於紅色或黃色暴雨警告，不論信號在何時發出，大部份情況下，僱員應如常工作。
|警告信號
|工作安排
|紅色暴雨警告
|僱員應如常工作。僱主可酌情讓有特殊需要（如懷孕、殘疾）的僱員提早下班。
|黃色暴雨警告
|僱員應如常工作。僱主可酌情讓有特殊需要（如懷孕、殘疾）的僱員提早下班。
暴雨警告取消後復工安排
當惡劣天氣警告取消後，復工安排視乎剩餘的工作時間而定。
|警告取消時，剩餘工作時間
|復工安排
|超過 3 小時
|員工應盡量在 2 小時內返回工作崗位。
|不足 3 小時
|僱主應容許員工無須上班。
勞工處亦提醒，僱主應對返回工作崗位有困難的僱員，提供彈性安排，例如容許在家工作或給予更寬裕的復工時間。
惡劣天氣下的在家工作 (WFH) 安排
根據勞工處的《守則》，僱主安排員工在颱風、暴雨或「極端情況」下在家工作（WFH）是合理的要求。守則建議僱主應作情理兼備及彈性的處理，並鼓勵預早規劃遙距工作的可行性。
僱主在訂立相關政策時，可考慮以下因素：
- 預先評估：按行業性質、機構運作及僱員崗位，評估及訂明適合遙距工作的範疇、模式及啟動情況。
- 諮詢員工：在制定政策過程中諮詢員工，並考慮個別僱員的特殊需要。
- 溝通與督導：訂明遙距工作期間的聯繫與督導方式（如電郵、電話等）。
- 設備支援：確保僱員具備處理職務所需的設備，如電腦及相關軟件。
總言之，僱主應彈性處理，當僱員返回工作崗位有困難時，容許他們在家工作是一種合適的安排。
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