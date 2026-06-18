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黑雨‧持續更新｜公共服務最新消息 醫管局：家庭醫學診所、專科門診診所、專職醫療診所及其他日間服務將會暫停

社會
更新時間：13:38 2026-06-18 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-18 HKT

天文台預料，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。天文台在今日（18日）中午12時10分發出紅色暴雨警告信號。教育局亦宣布下午校的學生今日下午停課。

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【13:32】運輸署宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，各駕駛考試中心暫停服務。

如黑色暴雨警告信號於辦公時間內除下，運輸署會因應天氣及路面情況逐步回復進行所有駕駛考試，並彈性處理。受惡劣天氣影響而被取消駕駛考試的考生將獲個別通知另定的考試日期。考生如有疑問，可致電相關駕駛考試中心（路試）或駕駛考試排期事務處（筆試）查詢。

已預約車輛檢驗服務的市民 ，如在黑色暴雨警告信號生效期間，或其取消後兩小時內未能出席，可重新預約服務。

另外，已預約於黑色暴雨警告信號生效期間，或信號取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人可於六月二十六日或之前於服務時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【13:28】民政事務總署開放臨時庇護中心。

【13:18】衞生署今日宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，市民應留在安全地方，惟所有衞生署診所會盡量維持開放，在可行情況下為已抵達的人士提供服務，已經預約而未到達診所的人士，可於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。

【13:11】港濕地公園現已暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若黑色暴雨警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

【13:11】司法機構宣布，所有排期於12時55分或以後的法院和審裁處聆訊會延期。

【13:00】醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有家庭醫學診所、專科門診診所、專職醫療診所及其他日間服務將會暫停。發言人呼籲市民應留在室內安全地方，請勿在暴雨下前往診所。已經預約的病人，請於黑色暴雨警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室維持正常服務。

【12:15】社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心及服務單位，安排子女或家人安全回家。

【12:10】教育局宣布下午校的學生今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

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