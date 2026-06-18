黑雨‧持續更新｜公共服務最新消息 文錦渡口岸因暴雨水浸 暫停旅客及貨運清關服務

天文台預料，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。天文台在今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告信號。其後在下午3時05分發出紅色暴雨警告信號，及在下午3時40分改發黃色暴雨警告信號。

【16:00】特區政府接獲深圳有關當局通知，文錦渡口岸因暴雨引致口岸區域積水，部分設施水浸，為保障旅客及設施安全，口岸需暫時停止旅客及貨運清關服務，直至另行通知。

跨境旅客和車輛可使用其他陸路口岸往返內地，並應在起程前預早計劃行程及了解最新的交通及公共運輸服務情況。特區政府會靈活調配人手，疏導各口岸交通及人流。

特區政府會繼續與深圳當局保持緊密溝通及協調口岸最新情況。

【15:27】司法機構宣布︰黑色暴雨警告訊號已經取消。高等法院的律師認許申請及裁判法院的星期六聆訊會如期於6月20日（星期六）進行。

原定於今日（18日）出庭而受黑色暴雨警告訊號影響的人士，包括陪審員，須於下一個工作天（6月22日）上午9時30分到達法庭。

法院／審裁處的登記處及辦事處於辦公時間內會照常辦公。法庭使用者亦可如常透過綜合法院案件管理系統，使用個別法院／審裁處登記處已推行的電子服務。

預計6月22日前往法院的人士眾多，法庭使用者應提早抵達法院大樓，尤其是在早上和午飯後的繁忙時段。

【15:11】社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心及服務單位，安排子女或家人安全回家。

【15:11】運輸署宣布，由於黑色暴雨警告信號已經取消，各駕駛考試中心將於其取消後約兩小時內恢復辦公。運輸署會因應天氣及路面情況逐步回復進行所有駕駛考試，並彈性處理。考生如有疑問，可致電相關駕駛考試中心（路試）或駕駛考試排期事務處（筆試）查詢。因應較早時受惡劣天氣影響而取消的駕駛考試，受影響考生將獲個別通知另定的考試日期。

已預約車輛檢驗服務的市民，如在黑色暴雨警告信號生效期間，或其取消後兩小時內未能出席，可於明天重新預約服務。

另外，已預約於黑色暴雨警告信號生效期間，或其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人可於六月二十六日或之前於服務時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

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【13:32】運輸署宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，各駕駛考試中心暫停服務。

如黑色暴雨警告信號於辦公時間內除下，運輸署會因應天氣及路面情況逐步回復進行所有駕駛考試，並彈性處理。受惡劣天氣影響而被取消駕駛考試的考生將獲個別通知另定的考試日期。考生如有疑問，可致電相關駕駛考試中心（路試）或駕駛考試排期事務處（筆試）查詢。

已預約車輛檢驗服務的市民 ，如在黑色暴雨警告信號生效期間，或其取消後兩小時內未能出席，可重新預約服務。

另外，已預約於黑色暴雨警告信號生效期間，或信號取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人可於六月二十六日或之前於服務時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【13:28】民政事務總署開放臨時庇護中心。

【13:18】衞生署今日宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，市民應留在安全地方，惟所有衞生署診所會盡量維持開放，在可行情況下為已抵達的人士提供服務，已經預約而未到達診所的人士，可於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。

【13:11】港濕地公園現已暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若黑色暴雨警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

【13:11】司法機構宣布，所有排期於12時55分或以後的法院和審裁處聆訊會延期。

【13:00】醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有家庭醫學診所、專科門診診所、專職醫療診所及其他日間服務將會暫停。發言人呼籲市民應留在室內安全地方，請勿在暴雨下前往診所。已經預約的病人，請於黑色暴雨警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室維持正常服務。

【12:15】社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心及服務單位，安排子女或家人安全回家。

【12:10】教育局宣布下午校的學生今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。