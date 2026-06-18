恒基地產50周年辦探訪活動與長者共慶端午 派5萬把「愛心拐杖傘」傳遞關愛
更新時間：11:57 2026-06-18 HKT
發佈時間：11:57 2026-06-18 HKT
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恒基地產一直積極履行企業社會責任，關顧不同社群需要。適逢今年是恒基地產成立 50周年，加上端午節臨近，日前特別聯同旗下中華煤氣舉辦「愛心杖傘傳關愛」活動，由集團主席李家誠及李徐子淇，率領恒基溫暖工程義工隊和煤氣溫馨義工隊成員，到訪位於深水埗的博愛醫院長者日間護理中心，與近50名長者互動交流，並送上「愛心拐杖傘」和應節福袋，內含糭子、湯包、便攜風扇及毛巾等實用禮品，與長者預祝端午節。
李家誠及李徐子淇亦探訪多名獨居長者，了解他們的近況與日常生活需要。 恒基兆業地產集團主席李家誠表示：「香港能夠不斷發展，離不開一代又一代人的努力，當中年長一輩多年來的付出，尤其值得我們珍惜和感謝。適逢佳節臨近，集團希望以實際行動，向長者傳遞祝福，讓他們在佳節中感受社會的關懷。未來，集團會繼續推動社會共融，與各界攜手共建更美好、更溫暖的社區。」
將透過慈善機構及議員辦事處等派發
是次探訪活動所派發的「愛心拐杖傘」由恒基地產聯同中華煤氣特別製作，採一物兩用設計，既可遮風擋雨，亦可作拐杖使用，貼心守護長者出行每一步。拐杖傘共有5萬把，將透過不同渠道，包括慈善機構、逾 80 位立法會議員辦事處等，派發予全港不同地區的長者及有需要市民。
送500把家居風扇助劏房家庭應對炎夏
另外，有見近期天氣酷熱，恒基地產向集團支持設立的南昌及太子社區客廳會員家庭送上500把家居風扇，協助劏房家庭應對炎夏。
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