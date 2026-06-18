暴雨‧持續更新｜天文台：根據現時評估 黑色暴雨警告至少維持到下午3時

天文台預料，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。天文台在中午發出黑色暴雨警告信號。

【14:02】天文台發特別天氣提示，指根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。

【13:50】天文台發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時45分左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

【13:30】天文台在下午1時30分發出山泥傾瀉警告。

【13:00】天文台發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時35分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【12:55】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【12:45】強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【12:40】天文台發出之新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是打鼓嶺一帶，正受大雨影響。雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

【12:10】天文台在12時10分發出紅色暴雨警告信號。

【12:00】發局部地區大雨提示，指屯門區及元朗區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【11:15】天文台於11時15分發布黃色暴雨警告信號，是今日第二度發出。

【10:00】天文台於10時發布特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:45】在上午9時45分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

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天文台預測，本港下午及晚上天氣多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎26°C至29°C。吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。

過去一小時雨量。天文台圖片

最高氣溫。天文台圖片

未來九天天氣預報。天文台圖片

端午節風勢頗大，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。週末期間大致天晴，但仍有一兩陣驟雨。下週初天氣酷熱。

隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，未來一兩日廣東驟雨逐漸減少，下週初至中期華南天氣酷熱，天色普遍晴朗。預料偏南氣流會在下週後期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。