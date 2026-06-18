Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台取消所有暴雨警告 同一日內兩度發黑雨 1998年以來首次

社會
更新時間：18:35 2026-06-18 HKT
發佈時間：05:23 2026-06-18 HKT

天文台預料，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。天文台在中午發出黑色暴雨警告信號。天文台今日（18日）在同一日內兩度發出黑色暴雨警告信號，是自1998年3月有紀錄以來首次。今日一共發出4次黃雨、4次紅雨，而兩次黑雨生效時間則相隔6小時。

發出時間 暴雨警告信號
05:40 黃雨
11:15 黃雨
12:10 紅雨
12:55 黑雨
15:05 紅雨
15:40 黃雨
18:10 紅雨
18:35 黑雨
20:30 紅雨
21:05 黃雨

【22:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【21:05】天文台再度改發黃色暴雨警告信號。

【20:15】天文台會在下午8時30分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，但本港仍有大驟雨及狂風雷暴，市民仍需繼續保持警覺。

【19:05】天文台發特別天氣提示，指現時本港天氣惡劣，持續的暴雨會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，市民應留在安全地方暫避。大雨可能會引致山洪暴發，河道亦可能會氾濫。市民請留意天文台的最新天氣消息，以及電台或電視台廣播的交通情況。

【18:35】天文台再改發黑色暴雨警告信號。

【18:25】天文台發特別天氣提示，指強雷雨帶正影響本港，天文台正密切評估是否需要改發黑色暴雨警告信號。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。天文台另發雷暴警告，預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。

【18:10】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【17:50】天文台發特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港的雨勢將會再度增強。市民請保持警惕，並留意最新天氣消息。

【15:40】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【15:05】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【14:52】天文台會在下午3時05分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，但本港仍有大驟雨及狂風雷暴，市民仍需繼續保持警覺。預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【14:02】天文台發特別天氣提示，指根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。

【13:50】天文台發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時45分左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

【13:30】天文台在下午1時30分發出山泥傾瀉警告。

【13:00】天文台發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時35分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【12:55】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【12:45】強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【12:40】天文台發出之新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是打鼓嶺一帶，正受大雨影響。雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

【12:10】天文台在12時10分發出紅色暴雨警告信號。

【12:00】發局部地區大雨提示，指屯門區及元朗區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【11:15】天文台於11時15分發布黃色暴雨警告信號，是今日第二度發出。

【10:00】天文台於10時發布特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:45】在上午9時45分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

相關新聞：黑雨 ‧ 持續更新｜公共服務最新消息 教育局宣布下午校學生停課

天文台預測，本港下午及晚上天氣多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎26°C至29°C。吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。

過去一小時雨量。天文台圖片
過去一小時雨量。天文台圖片
最高氣溫。天文台圖片
最高氣溫。天文台圖片
未來九天天氣預報。天文台圖片
未來九天天氣預報。天文台圖片

端午節風勢頗大，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。週末期間大致天晴，但仍有一兩陣驟雨。下週初天氣酷熱。

隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，未來一兩日廣東驟雨逐漸減少，下週初至中期華南天氣酷熱，天色普遍晴朗。預料偏南氣流會在下週後期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
12小時前
天文台取消所有暴雨警告 同一日內兩度發黑雨 1998年以來首次
社會
5小時前
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
影視圈
7小時前
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
影視圈
13小時前
房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份
房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份
生活百科
10小時前
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
影視圈
4小時前
淘寶退貨改制「本地退」變「HK可退」引關注! 官方退貨倉每月限5次? 退款、運費有變！
淘寶退貨改制「本地退」變「HK可退」引關注! 官方退貨倉每月限5次? 退款、運費有變！
生活百科
7小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
14小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
01:28
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
10小時前
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
影視圈
9小時前