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居屋業主9月起可望免補價出租單位予白表人士 名額3000 須按季繳准許費

社會
更新時間：22:41 2026-06-17 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-17 HKT

房委會資助房屋小組委員會明日（18日）舉行會議，討論兩項涉及資助出售房屋的新措施，包括「長者樓換樓計劃」及將「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表人士。據了解，兩項計劃預計於今年9月推出，並擬交由具相關經驗的房屋協會統一管理。

免補價出租計劃 每季收取准許費

在未補價出租居屋方面，當局擬以先導形式推行，為期兩年，名額共3,000個。計劃容許持有單位達10年或以上的房委會及房協資助房屋業主，在毋須補地價的情況下，將整個單位出租予合資格的白表申請者，但不可分租。

房委會資助房屋小組委員會明日（18日）舉行會議，討論「長者樓換樓計劃」及將「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表人士。資料圖片
房委會資助房屋小組委員會明日（18日）舉行會議，討論「長者樓換樓計劃」及將「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表人士。資料圖片

據了解，當局擬要求業主按季繳交「出租准許費」，費用將參考差餉物業估價署的分區租金數據，按單位實用面積及徵收比率計算，惟不會考慮景觀、樓層或坐向等因素，具體徵收比率仍有待敲定。租客須承諾單位不作非法用途，業主亦須聲明單位無違反建築物條例。至於現有針對綠表人士的出租計劃則維持不變，合資格綠表租戶繼續毋須繳付准許費。

長者樓換樓計劃  業主須年滿60歲

至於「長者業主樓換樓計劃」，所有業主須年滿60歲或以上，並持有單位至少10年。合資格業主可在免補價情況下，於第二市場出售現有單位，但必須另購一個面積較小或位於較偏遠地區的資助出售單位。

新安排旨在善用現有單位，同時為有意租住此類單位的白表家庭提供額外選擇。當局將在計劃推出時加強宣傳，並於兩年先導期結束後檢討成效。

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