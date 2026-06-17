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港燈引入AI推「智能監測・風險預控」 全面提升應對極端天氣和緊急事故能力

社會
更新時間：19:17 2026-06-17 HKT
發佈時間：19:17 2026-06-17 HKT

風季將至，為應對極端天氣並提升突發事故應變能力，港燈正積極運用人工智能和科技，全面推行「智能監測・風險預控」策略。此策略透過大數據分析進行預警，配合定期演練和優化溝通機制，全力保障風季供電穩定安全。

南丫發電廠構築預警體系 自研網絡精準抗洪

港燈南丫發電廠目前已提早完成風季部署。除了設置防洪牆、可拆式擋水板，以及將新建主要設施設於主水平基準（PD）+7.0米的地基外，廠方亦擴展了水浸監測網絡並增設氣候潮汐監測站。

現時廠內多個關鍵發電機組輔助設施已逐步安裝新一代水浸偵測系統。一旦遇上風暴潮且水位達警戒水平，監測網絡便會透過工程團隊自主研發的遠程廣域內部網絡「港燈智連網」即時向控制中心發出警報。系統將於年內擴展至覆蓋約80個監測點，並實時監測風速、雨量等數據，減低極端天氣對發電設施的影響。

AI注入輸配電系統 高危變電站防洪升級

「智能監測」技術亦全面延伸至輸配電系統。現時全港約50個變電站已引入結合AI分析的遠程監察系統「港燈智慧電網通」，讓團隊即時掌握設施狀況並迅速應對突發情況。預計年內「智慧變電站」數目將增至約80個，基本覆蓋主要供電區域。

同時，港燈積極推行「風險預控」策略，為未達最新防洪水平的變電站升級防洪設備。目前，所有位於海岸線100米範圍內被評估為「高水浸風險」的變電站升級工程均已完成。另外133個範圍外但具較高風險的變電站亦已全面完工，大幅強化整體的抗災韌性。

港燈管理層今早與機電署署長潘國英率領的代表團開會 

「風險預控」的思維同樣體現於人手調配與跨部門協作。港燈管理層今早（17日）與機電工程署署長潘國英率領的代表團開會，檢視大型事故及惡劣天氣應變方案，並到訪系統控制中心了解電網管理。

在社區緊急應變方面，港燈「危機管理小組」早前聯同東區民政事務處、地區關愛隊及物管公司進行聯合實地演習，模擬變電站事故導致大範圍停電。港燈隨即啟動機制調派流動電池儲能車，並設立指揮中心迅速恢復供電。服務隊亦「24 小時緊急事故聯絡及協調短訊群組」並配合關愛隊，模擬為居民提供流動充電和臨時照明。港燈強調，客戶緊急熱線將繼續提供全天候服務，全力將極端天氣對市民的潛在影響減至最低。

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