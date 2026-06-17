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肝癌｜中大醫學院揭使用抑制劑聯同免疫治療 可延長病人存活期兩至三成

社會
更新時間：15:01 2026-06-17 HKT
發佈時間：15:01 2026-06-17 HKT

肝癌是本港第三大癌症殺手，不少患者確診時已屆晚期、無法靠手術切除腫瘤。惟即使是一線治療的免疫療法，亦僅對兩成患者有效。香港中文大學醫學院今日（17日）就公布一項研究，揭示肝癌患者體內的一種免疫細胞會「除廢餵食」，即吞噬已死的細胞，再將之轉化為養分，供應給腫瘤細胞，助其生長及提高抗藥性。透過抑制此養分，聯同免疫治療，實驗小鼠的腫瘤於4周後明顯縮小。醫學院腫瘤學系教授陳林指，今次研究亦發現其他癌症中亦有類似機制，認為研究結果有望改變現時癌症的治療策略。目前團隊正與藥廠合作，期望盡快展開臨床研究，預計兩至三年會有結果。

「TREM2+ LAM」有望新型的「聯合療法」靶點

陳林指出，肝癌在亞洲、中國等地區特別流行。對於無法以手術切除的晚期肝癌，免疫治療是一線的治療方法，但當中亦僅得兩成病人有效，且患者有機會出現耐藥性。

醫學院生物醫學學院教授鄭詩樂指出，人體免疫系統中，一款負責清理凋亡細胞的巨噬細胞「TREM2+ LAM」，會釋出脂質；而腫瘤細胞則會快速吸收這些養分，繼續生長，並發展出抗藥性。

研究發現，對免疫療法「PD-1阻斷劑」無效的肝癌患者，有體內的「TREM2+ LAM」明顯較多，而此類病人的惡化速度較快、存活期亦較短。結合小鼠實驗結果，透過使用「TREM2抑制劑」及「PD-1阻斷劑」，可解決腫瘤耐藥性問題，令小鼠腫瘤明顯縮小。

鄭補充，小鼠實驗中亦發現，透過抽血便可確認其體內的「TREM2+ LAM」水平。日後的肝癌患者，或可透過抽血檢測，確認是否會對免療治療出現耐藥性等等，為精準療法帶來新方向。他預計，對於免疫治療無效的肝癌病人中，有約4至5成個案屬於「TREM2+ LAM」較高的個案，「10個病人入面，有4、5個病人有『TREM2』高，就可以針對幫到呢4、5個病人。」

陳林表示，目前團隊正積極探討與藥廠展開臨床研究，暫時未知有關療法對人體的實際成效，但亦對其前景感到樂觀，估計至少可延長病人存活期兩至三成。另外，他又提到，參考文獻及相關數據，「三陰性乳癌」、「非小細胞肺癌」等個案中，對免疫療法效果不佳的病人，同樣有「TREM2+ LAM」較高的情況，反映研究結果或有望為多種癌症帶來治療希望。

記者：伍萬庭

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