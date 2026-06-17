洪水橋拖屍案︱被告稱助女友地獄式減肥 禁食棍扑10天不准睡 女友曾稱好痛苦問：點解要咁？

29歲無業男子涉於2022年4月在洪水橋住所內用棍擊斃30歲女友，途人發現他拉的板車露出人腳，他被捕後警誡下稱：「我一時錯手用棍仆死咗佢」。他否認謀殺及阻止合法埋葬屍體兩罪，案件今於高等法院續審。被告在錄影會面中稱他為協助女友減肥，10日不讓女友入眠，「契家姐話佢有胖死症，唔可以俾佢瞓」。他不斷毆打女友以阻止女友入眠，直至女友被打至毫無反應。他稱「都係我錯手」，「得我打過佢，無人打過佢」，他發現女友死後「諗唔到邊度有咁深嘅坑可以埋咗佢」，最終決定前往警署自首。

稱為女友進行地獄式減肥用棍扑不准瞓

被告吳家聲否認於2022年4月28日至4月29日，在香港元朗富安花苑某單位謀殺葉芷清及阻止合法埋葬葉芷清的屍體。被告擬承認誤殺罪，但不獲控方接納。死者驗屍結果顯示頭部和身體多處受傷，頭頂有鈍器引致的傷痕，後腦位置大面積出血，身體逾半遭腐蝕性物質燒傷，死因是窒息、頭傷和燒傷。

控方在庭上播放被告的錄影會面片段，警方起初問任何問題，被告也不回應，警方不斷呼叫其名字時，被告則指自己「諗緊嘢」，但想不到如何回答問題，亦未有確實回答問題。警方讓被告休息7小時後再進行錄影會面，被告交代與契姐一家五口及死者同住涉案單位，他確認曾在警誡下稱：「呢個係我女朋友嚟嘅，我一時錯手用棍扑死咗佢」，又指當時他認為女警疑似誤會死者是男性，故向女警澄清死者是其女性女朋友。

被告吳家聲在錄影會面中提到，他們為死者進行地獄式減肥計劃，為協助死者減肥已10多日不睡覺，被告指2022年4月27日晚上死者欲睡覺，被告「想唔俾佢瞓覺」，「有幾下打佢背脊大力得滯 」，期間死者「係咁同我反抗」。被告遂詢問契姐意見「佢面青口唇白仲打唔打好？」，其契姐則指死者患有「胖死症」，「唔可以俾佢瞓」，契姐建議被告「你打啦，打多陣啦」。

稱曾阻止死者自淋通渠水反令自己手部「中招」

被告稱死者以前減肥時，他多以非暴力形式叫醒她，他「都係嚇醒佢、叫醒佢 」，「拉佢隻手請佢起身」。他指契姐夫稱死者「咩都唔驚，想佢驚下」。被告憶述死者被他「嚇」至向他承諾「我唔瞓」後，死者便開始用通渠水「玩」，「開蓋就咁淋落自己身上」，被告指他只曾把通渠水灑於地面刺激死者腳部，但死者好像「唔覺自己受咗傷」。

被告稱死者有自虐傾向，憶述死者曾說：「我好痛苦呀，點解要咁呀？我過唔過到今晚？」，被告認為死者「可能知自己時日無多」，但被告稱「你話你時日無多，唔通我送你一程呀？」。被告指多次制止死者以通渠水淋身，「佢要玩通渠水，唔通我阻止佢」，「我唔係唔想阻止，我已經制止咗好多次」，但他制止死者期間「隻手已經中咗招」。

「我打佢背脊想佢背脊瘦啲」

他知道死者「減肥好攰」，禁食少飲水，令她頭痛、頭暈、渴睡。他又指死者曾向他稱「做咩要咁做呢」，他向警方解釋他並非不讓死者進食，「係俾佢食無咁肥膩嘅嘢」。他憶述「我打佢背脊，我想佢背脊瘦啲」，而死者已「差唔多完成任務㗎啦，差唔多可以食番嘢」。

他一直阻止死者入眠，「我驚我俾契家姐鬧，做咩俾佢瞓，我拉佢隻手請佢起身」，但發現死者腳力不支、面青口唇白 。他指死者在2022年4月28日早上被實木棍打至毫無反應，「我話你加油，我等緊你呀，起身啦」，他發現死者雙眼睜眼但不眨眼，聽到死者發出鼻鼾聲，發現死者皮膚已嚴重腐化。被告按契姐夫建議將死者拉往浴室沖身，嘗試幫死者穿衣，但死者一動不動，令他心慌。

「錯手」打死女友後以板車推屍到警署

被告自責說：「都係我錯手」，他認為死者的死因是她曾把頭撞到浴缸至頭部流血，他即時為死者做人工呼吸及心外壓急救15分鐘，但他「救唔到」死者。被告稱：「出啲咩事，我真係唔知點算，得我打過佢，無人打過佢」。

被告憶述他事後曾思索很多方法處理死者屍體，但最主要是死者太重被告「搬唔郁佢」，「我想埋咗佢，但諗唔到地方」，「諗唔到邊度有咁深嘅坑可以埋咗佢」。他指死者灰甲發炎，他遂替其剪指甲，死者曾自行撞頭流血，他便拿毛巾為其抹血後燒掉毛巾，只是為死者善後及想辦法處理死者屍體已花一整天。

被告2022年4月29日凌晨決定以板車推死者屍體到警署，他指當時把死者「包到成隻糭咁」，卻聽到屍體發出「啊」一聲，不清楚死者「死咗未」，他指拖屍過程逾3小時的原因是「我眼瞓」。

案件編號：HCCC340/2024

法庭記者：劉曉曦