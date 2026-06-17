競委會接納Keeta就《競爭條例》承諾維護市場公平競爭 修訂現已具法律約束力

競爭事務委員會今日（17日）宣布，接納香港一個具領先地位的網上外賣平台—— 袋鼠有限公司（以「Keeta」名義營運），按《競爭條例》第60條作出的承諾。Keeta早前自願修改與合作餐廳所訂立的協議，在接納承諾後，相關修訂現已具備法律約束力，並可由競委會根據《條例》確切執行。

Keeta承諾即使餐廳與新晉平台合作 也不會失去獨家獎勵

競委會表示，早前注意到，Keeta與合作餐廳所訂立的協議中，若干條文或會妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭，可能違反《條例》下的第一行為守則。為釋除競委會的疑慮，Keeta較早前同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議，包括在第一階段自願修改協議條文，以及在第二階段向競委會作出承諾。

Keeta於今年4月初確認自願修訂經已生效，並在建議的承諾中提出：(i)修改條文，即使餐廳與新晉平台及／或小型平台合作，亦不會失去與Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵（例如較低的佣金率）；(ii)修改條文，讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作；及(iii)刪除阻止餐廳在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，向消費者提供較低餐點價格的條文。

競委會指，在仔細審視所收到的申述後，認為接納Keeta作出的承諾，是適當做法，毋須作任何修改。

競委會於今年4月28日就建議的承諾展開諮詢，在仔細審視所收到的申述後，認為接納Keeta作出的承諾，是適當做法，毋須作任何修改。競委會發言人表示，競委會一直密切留意香港網上外賣平台市場的發展。隨著競委會今日接納Keeta作出的承諾，該市場的各個主要參與者今後均須符合相同準則，以維護市場公平競爭，為餐廳、新晉平台和消費者帶來好處。

會方又指，今次亦是競委會首次靈活結合自願修訂與《條例》下的執法工具，策略性地處理競爭問題。有關做法既能讓受影響的各方，包括餐廳及消費者，及早從自願修訂中受惠；同時亦能透過正式的承諾，確保相關修訂具法律約束力。該承諾由今日起生效，至2026年12月28日屆滿，並設匯報機制，以確保Keeta遵守承諾。《條例》第61條亦訂明，在某些情況下，包括當情況出現重大改變、或作出承諾的人士沒有遵守該承諾，競委會可撤回接納承諾的決定。