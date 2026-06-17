2萬元新生嬰兒獎勵金｜至今逾7萬宗 涉款$14.4億 會否延續計劃？政府：正檢討

政府在2023年《施政報告》以組合拳的方式公布一系列的鼓勵生育措施，當中包括向合資格父母，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予2萬元的現金獎勵（即「新生嬰兒獎勵金」），計劃為期3年，至今年10月屆滿。

2025年出生數字僅3.17萬 按年跌近14%

勞工及福利局局長孫玉菡在立法會大會回覆書面質詢時表示，截至今年5月31日，共接獲約72,267宗合資格申請，並已向71,886名申請人發放獎勵金，總共發放金額約14.4億元。據回覆的數據，出生登記數字由2024年的36,767名嬰兒，跌至2025年的31,714人，跌幅達13.7%。

提問的選委界朱立威問及計劃屆滿後會否繼續推行、以及當局有否評估本港生育率的最新趨勢，孫玉菡則回應指，計劃的檢討仍在進行中，當中涉及分析數據和就相關課題進行深入剖析及考量。他指政府會在過程中參考議員及社會上曾就計劃所提出的建議和意見。

居屋及綠置居2025︱4000份申請有參加「家有初生優先選樓計劃」

至於現行各項鼓勵生育措施對對鼓勵生育的成效，政府回覆指，根據稅務局數據，2024/25課稅年度分別有2,500及700名納稅人，因而獲提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除限額。房屋措施方面，截至今年5月底，已有約7,400宗公屋申請在「家有初生優先配屋計劃」下獲縮減一年輪候時間，當中約1,300 宗已成功獲安排入住公屋。

至於自「家有初生優先選樓計劃」實施以來，「居屋2024」及「出售綠表置居計劃單位2024」已有超過800個有初生子女的家庭成功購買單位。就「居屋 2025」及「綠置居2025」而言，房委會共收到約十萬份申請表。當中超過4萬份屬家庭申請者類別，而參加「家有初生優先選樓計劃」共有近4000份，佔家庭申請者約一成，顯示計劃受家庭申請者歡迎。