帶半熟、汆水肉類過關一樣違法！ 政府：攜生肉回港違規數字 兩年暴升1.5倍

【北上消費/帶肉類入境】攜帶未經完全煮熟肉類入境是違法行為。環境及生態局今日（6月17日）回覆立法會議員何俊賢質詢，指非法攜帶野味、肉類或家禽入境的違規個案，去年多達1542宗，比2023年通關初期暴升近1.5倍。政府強調，市民若攜帶未徹底煮熟（例如半熟或經汆水處理）的野味、肉類或家禽入境而未持有法例規定所須文件，均屬違法，切勿聽信不實訊息。

帶生肉入境個案 去年達1542宗

何俊賢問及，有內地肉檔聲稱只需將肉類「汆水」後便可供顧客攜帶過關，當局在過去4年有否發現市民攜帶「汆水」肉類過關的個案。政府強調，市民若攜帶未徹底煮熟（例如半熟或經汆水處理）的野味、肉類或家禽入境而未持有法例規定所須文件，均屬違法，而食安中心過往亦曾截獲該等個案並成功定罪。

半熟、汆水肉帶過關一樣違法

政府指多年來，食安中心都持續在各口岸管制站及透過不同渠道向市民清晰傳達上述資訊，避免他們受不實訊息誤導，政府亦計劃與內地當局合作加強宣傳。

根據政府數字，去年全年違反《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章） 非法攜帶野味、肉類或家禽入境的個案宗數達1,542宗，檢控數字達1,631宗（因同一個案可作多於一項檢控）。若以違規個案計算，去年總數比起2023年與內地通關初期，足足上升近1.5倍。

至於今年首5個月，非法攜生肉入境違規個案已有637宗，比去年同期的511宗上升兩成半。

現時有個別人士透過「代購」形式，將未經完全煮熟的肉類運送來港，並於港鐵站等地點進行交收活動。政府強調違例者同樣可被檢控，消費者也應注意，跨境代購的食物可能因為來源不明、存放或運輸條件欠佳，以致細菌滋生，增加食物安全風險。食安中心會繼續與海關緊密合作，打擊跨境代購未徹底煮熟野味、肉類或家禽等違規行為。