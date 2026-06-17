Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

煽惑投白票 前中大學生會會長蘇浚鋒質疑罪行違憲 終極上訴遭駁回

社會
更新時間：10:16 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:16 2026-06-17 HKT

前中大學生會會長蘇浚鋒2021年立法會選舉期間，轉載前立法會議員許智峯的帖文，被控煽惑他人投白票罪，在原審裁判官裁定條例合憲後認罪，判監2個月緩刑年半。蘇浚鋒早前上訴罪行違憲被駁回，再上訴至終審法院質疑涉案罪行侵犯言論自由，法庭不應循狹義理解「有效參與」為到票站投票。首席法官張舉能指政府舉辦選舉為了讓議員取得民意授權，若投票率低便會損害民意授權。終審庭今早一致駁回上訴。

上訴申請人為蘇浚鋒，由大律師詹廷鏘代表；答辯人為香港特別行政區，由資深大律師余若海代表。蘇浚鋒早前以案件呈述方式提上訴被駁回，今向終審庭上訴，質疑涉案罪行違憲，侵犯表達自由及法律面前一律平等的權利。

被告蘇浚鋒被控於2021年10月30日至12月15日，在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在個人Facebook專頁上轉載許智峯同年10月29日的帖文，而該帖文煽惑投票的人以任何方式處置選票，以致使該選票被視為無效。

案件編號：FACC3/2025
法庭記者：陳子豪

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
11小時前
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
3小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
15小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
13小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
18小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
19小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
23小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
17小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
3小時前