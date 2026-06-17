煽惑投白票 前中大學生會會長蘇浚鋒質疑罪行違憲 終極上訴遭駁回

前中大學生會會長蘇浚鋒2021年立法會選舉期間，轉載前立法會議員許智峯的帖文，被控煽惑他人投白票罪，在原審裁判官裁定條例合憲後認罪，判監2個月緩刑年半。蘇浚鋒早前上訴罪行違憲被駁回，再上訴至終審法院質疑涉案罪行侵犯言論自由，法庭不應循狹義理解「有效參與」為到票站投票。首席法官張舉能指政府舉辦選舉為了讓議員取得民意授權，若投票率低便會損害民意授權。終審庭今早一致駁回上訴。

上訴申請人為蘇浚鋒，由大律師詹廷鏘代表；答辯人為香港特別行政區，由資深大律師余若海代表。蘇浚鋒早前以案件呈述方式提上訴被駁回，今向終審庭上訴，質疑涉案罪行違憲，侵犯表達自由及法律面前一律平等的權利。

被告蘇浚鋒被控於2021年10月30日至12月15日，在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在個人Facebook專頁上轉載許智峯同年10月29日的帖文，而該帖文煽惑投票的人以任何方式處置選票，以致使該選票被視為無效。

案件編號：FACC3/2025

法庭記者：陳子豪