私樓滲水新程序7月16日起全面推行 最快14個工作天發維修通知

由食環署及屋宇署組成的聯合辦事處（聯辦處），將於7月16日起全面推行調查私人樓宇滲水的新程序，透過優化流程、科技應用，以及推動業主自行調解，大幅縮短調查及處理時間，由接獲舉報後起計，以往平均需時逾70個工作天，縮減至最快14個工作天即可向涉事單位發出「建議維修通知」。

食環署副署長（環境衞生）姚繼卓接受訪問時表示，新程序在第一階段除了使用原有的電子濕度儀外，亦配合以往在第三階段中使用的紅外線熱成像分析，在樓下單位內直接判斷天花表面溫差，以快速判斷滲水源頭。若有合理懷疑，最快14個工作天內會向樓上單位發出「建議維修通知」，要求自行檢測或維修。若業主收到通知書28天內仍未檢查和維修，聯辦處將入屋測試，同步進行以往的第二及第三階段測試，使用微波斷層掃描加快確定源頭。

姚繼卓：28日並非「死線」

姚繼卓補充，對比舊制分成三階段，先由食環署在受影響單位進行濕度測試，若濕度值達35%以上才立案；第二，在樓上單位的排水管倒入色水進行測試，觀察是否滲至樓下；第三，由屋宇署委聘承辦商進行地台蓄水、牆壁灑水、紅外線熱成像分析和微波斷層掃描等測試，以往由接獲舉報後起計，平均需時71個工作天。若成功找到源頭，會發出「妨擾事故通知」要求處理，但過程往往因樓上業主拒絕配合或拖延，令樓下住戶長期受滲水之苦。

聯辦處以往確認滲水後，會發出「妨擾事故通知」，着令引致滲水的單位業主在期限內處理；若業主不遵從，則會考慮提出檢控，並進一步向法庭申請發出「妨擾事故命令」。而新程序下會先發出「建議維修通知」，一旦業主不積極或不配合，逾期後才會發出「妨擾事故通知」，並收回最少1.7萬元檢驗費用。姚指，28日並非「死線」，若業主已積極跟進，但因工程複雜未能如期完成，可酌情延期，但不容許以「拖延」為由推遲。

他強調，新程序更依賴樓上樓下業主之間的協商，物管公司是當中重要一環，為此，已向持牌物管就處理樓宇滲水提供指引，並安排前線人員接受調解培訓，協助住戶們就維修及賠償達成共識。按照過去經驗，參與「物管公司協助處理住宅樓宇滲水計劃」的屋苑有約七成個案，可在第一階段前自行調解，毋須政府介入，現時已有超過200個屋苑參與，聯辦處亦會借出濕度監測儀器，以協助初步判斷。

吳珮儀：網頁上載香港測量師學會提滲水檢測和維修「懶人包」

為協助業主處理滲水問題，聯辦處將提供資訊及財政兩方面的支援。屋宇署副署長吳珮儀表示，除了檢測和維修講座外，聯辦處的網頁上載由香港測量師學會提供的滲水檢測和維修「懶人包」，包括識別滲水跡象、簡易測試、實用維修建議等資訊。

此外，聯辦處設有合資格的專業人士及從業員名單，以及參考費用；亦會詢問其意向是否有意提供滲水檢測及維修服務，並做上標記，現時已收到約400個回覆，日後會持續更新，以便業主搜尋適合人士。香港測量師學會亦設有「白名單」，審核其過往工程紀錄，有否收到投訴等，以確保質素。

財政援助方面，聯辦處提供資助及貸款計劃，包括屋宇署的「樓宇安全貸款計劃」及市建局的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」。吳珮儀透露，為配合新程序的28天檢查和維修限期，署方將加快申請程序，最快5個工作天初步批核，讓業主盡快得悉是否合資格申請；若資料齊全，14個工作天可獲首筆款項。

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒