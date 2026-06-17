每日雜誌｜天氣不似預期 夏跑高溫多雨危機四伏 參賽者冀添降溫用品 「惡劣天氣」條款可延伸至酷熱警告

香港6月天氣炎熱多雨，過去已是比賽淡季，今年卻有多場路跑比賽舉行。根據比賽條款，主辦方有權基於惡劣天氣取消或縮短賽事，有參加者坦言擔心停賽，幸天公造美，建議活動策劃方再辦夏季比賽時，除了提醒跑手注意路面濕滑，亦要準備降溫用品並增設水站。有保險業人士指，保險條款「可加可減」，若然主辦方欲把「惡劣天氣」延伸至涵蓋酷熱天氣警告，可與保險公司洽談為「附加保障」，以提高選手的警覺性。有長跑教練提醒，下月初仍有賽事，跑手應視乎天氣，量力而為。

本港連日暴雨，有跑手擔心比賽受影響而取消。

比賽條款列明，主辦方有權基於惡劣天氣取消或縮短賽事，且不設退款。

剛過去周日（14日）時晴時雨，有卡通主題跑步比賽如期在大埔科學園舉行。5公里賽事於早上8時半開跑，因暴雨稍為延遲，最終選手仍冒雨起步，亦有人在跑道撐傘前行。有跑手稱，地面濕滑，加上比賽路線需要多次掉頭，格外小心，「交叉位容易相撞。」另有跑手說，報名時已經預計6月天氣濕熱，但現場所見許多選手因應主題報名、跑步比賽經驗尚淺，未有預料要在豪雨下開跑，致場面頗為混亂。

卡通主題賽豪雨開跑爆混亂

相隔逾小時後，天氣放睛，3公里和1公里組別陸續展開。劉先生和蘇小姐結伴參加3公里賽，此前從未參加過其他路跑活動，坦言報名時也曾預計天氣酷熱，結果賽前連日暴雨，「無法預計天氣，跑前也有猶豫。」該路段全程露天，不乏家長帶同幼童參加，劉先生建議活動主辦方多作準備，如在炎夏提供退熱貼等降溫用品，並增設水站；蘇小姐則同意，主辨單位可考慮把酷熱天氣納入「惡劣天氣」範圍，「工作也有暑熱警告，太熱跑步確實辛苦。」

二人強調，港人接受度高，相信普遍跑手也不希望因為炎熱而取消比賽，當主辦方做足準備、跑手量力而為，便萬無一失。

5月底持續天晴和酷熱，29日多處地區氣溫上升至攝氏35至37度。

綜合網上資料，接下來至少有兩場大規模路跑賽事，包括本月底舉行的「2026奧運日暨愛知—名古屋亞運歡樂跑」，設有2公里和4公里賽；下月初亦有「回歸跑2026」，設有半馬拉松、10公里和2公里賽。

初哥易被「帶快」超出負荷

烈日下跑步易引發脫水與中暑。資深長跑教練吳輝揚指出，不贊成初學者在6月至8月炎夏參與10公里或以上的跑步比賽，「5公里或以下尚可接受，但也要小心，視乎天氣衡量自身能力。」他說，新手或許練習時能以慢速完成10公里，但比賽氣氛甚佳，容易被其他選手「帶快」，或致體能超出負荷而受傷。他又言，水站數量多寡，是免卻運動員會否中暑的關鍵，尤其7月早上已經可以高達攝氏30度高溫，「有時8時許已經暴曬。」

有教練提醒市民出外做運動注意補充水分。

據吳輝揚留意，部分比賽不設獎項，或能減低選手的競技心態，同時減少受傷，但他強調，在炎夏運動必須留神和謹慎，「我們想推動長跑，不希望大家中暑受傷，而對跑步有負面印象。」

翻查多個比賽網站的條款，主辦單位或活動策劃方有權基於惡劣天氣取消或縮短賽事，且不設退回報名費用及任何慈善捐款；「惡劣天氣」僅包括8號風球或更高的颱風警告信號，以及黑色暴雨警告信號，未有包括酷熱天氣警告。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄說，在公眾地方舉辦比賽，普遍活動主辦方或場地負責人也會購買「公眾責任保險」；當比賽經評估後不屬「高風險」，一般保費不會過高。他指，即使主辦方有購買保險，仍會寫上上述條款「提醒」跑手，「比賽不是強制性的，選手也有責任留意身體狀況，而非在意外發生時第一時間推卸責任予主辦方身上。」

他指，若然跑手發現主辦方有疏忽、未有提供足夠資訊而導致意外，同樣可以提告，「不是單憑一句話就能免除全部責任，但能夠提高選手的警覺性。」

羅少雄補充，保險條款「可加可減」，如同主辦方與保險公司的「合約」，雙方洽談責任後一同遵守，因此，主辦方能把「惡劣天氣」的定義延伸至酷熱或暑熱警告，成為保單的「附加保障」。

上月底，啟德舉行「亞洲U20田徑錦標賽」，炎夏無阻一眾健兒揮灑汗水。

每年皆有舉辦路跑比賽的「FOODSPORT膳動衡」指，鑑於4月至9月天氣炎熱，不會舉辦任何大型路跑活動，只會舉辦小型的「社區跑」，相關路線較短，而且會途經公共飲水機，並會安排休息點，也會提供急救服務，「希望參加者跑得開心又安全。」該機構續指，賽事通常會為參加者、工作人員和義工購買保險，包括第三者責任保險及意外保險，保險涵蓋在活動期間發生的意外，包括因天氣因素引起的中暑或熱衰竭等情況；目前轄下比賽的「惡劣天氣」條款，主要針對下雨、雷陣雨和颳風等情況，亦有在其他戶外活動（非跑步活動）有對酷熱天氣作出考量。

主辦方提供資訊作賽前評估

「膳動衡」強調，會為參加者提供活動距離、坡度和難度等資訊，讓參加者事前自我評估，以確定活動是否合適；報名過程亦會要求參加者填寫健康聲明，並建議參加者在參加比賽前進行健康檢查，「確保其體格及健康狀況足以應付比賽。」

本月底將舉行「2026奧運日暨愛知——名古屋亞運歡樂跑」。 港協暨奧委會Facebook

至於「亞運歡樂跑」，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）作為主辦方，已就是次活動購買第三者責任保險。會方指，6月23日是國際奧運日，會方自1987年起，每年6月均舉辦「奧運日」活動；今年因應亞洲運動會將於9月舉行，特別加入「亞運歡樂跑」，帶動公眾支持港隊運動員出戰。會方說，將密切活動當日的天氣情況，適時決定是否順延或取消活動；活動期間會不時提醒參加者注意身體狀況，並設置多個水站及其他降溫避暑措施。

穿多件跑衣訓練「熱適應」 須時刻注意身體狀況

炎夏無阻運動健兒揮灑汗水，近日有專業跑手在社交平台分享「熱適應」技巧，穿上多件跑衣練習，以加強身體的耐熱能力。他強調，市民可以循序漸進地嘗試，並需時刻注意身體狀況，不應強行練習。

長跑運動員兼教練陳鎮榮正備戰半馬拉松賽事，上月底展開「熱適應」訓練，並拍片記錄，在社交平台分享當中的技巧和知識。片段中，他穿上3件跑衣在運動場練跑，坦言有「中暑」的感覺，經歷一星期訓練後，耐熱能力有所提升，相關訓練亦有科研實驗支持。

陳認為，不論新手和有經驗跑手也可以循序漸進地嘗試熱適應訓練，前者可以先嘗試低強度的訓練，如夜跑時着背心加短袖跑衣，讓生理和心理上慢慢適應「與熱共存」的感覺，待身體適應後再轉為中午慢跑，「按自己的耐熱程度調整熱負荷。」後者則要同時專注和考慮訓練強度編排、肌力訓練、恆常作息、營養補充和訓練周期等範疇，「熱適應只是一個額外的訓練模式，單靠熱適應不能令成績突飛猛進。」他又提出被動熱適應訓練，如進行20至30分鐘焗桑拿或浸熱水和溫泉，同樣有效，「比主動的熱適應訓練更易接受，門檻亦較低。」

補充足夠水分 量力而為

他說，進行熱適應訓練時必定會排出大量汗水，提醒跑手進行訓練的前、中、後期也需要補充足夠水分和電解質飲品，「跑步前20分鐘和跑步後，要補充約300毫升的水或運動飲品。」若然進行訓練途中感覺到肌肉抽筋、四肢乏力、頭暈或頭痛，便要暫停訓練，在陰涼處休息和補充水分，「不要執着於速度，注意心率和體感，絕對不要與冬天做到的速度比較。」他亦建議市民考慮進行熱適應訓練前，諮詢教練或相關專業人士獲取意見，量力而為。

記者：仇凱瑭