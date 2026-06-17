端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排

端午節（19日）將至，除了食糉子，游龍舟水，當日還可以欣賞精彩刺激的龍舟賽事。當日本港多區都有龍舟賽事上演，最有氣氛及最具規模的，當數赤柱、沙田、大埔、香港仔、屯門及西貢6大賽事。至於香港國際龍舟邀請賽則將於6月27至28日舉行。《星島頭條》整理各區龍舟觀賽攻略，同時為便利讀者於端午節假期北上，亦附長假期跨境交通安排。

端午節各區龍舟賽事：

端午節跨境交通安排：

每年端午節赤柱正灘都會從早上開始上演龍舟賽事，今年預計約180支隊伍及數千名運動員參與，由於賽道全長僅270米，路程較短，賽況相對更加緊湊和激烈。今年龍舟賽事更設美食市集，並首度舉辦「龍潮 Dragonbeat」DJ派對，由冬奧金牌得主谷愛凌擔任「龍潮 Dragonbeat」大使，她亦是冬奧會歷史上獲得金牌和獎牌最多的自由式滑雪運動員。

需要注意的是，赤柱本身為著名景點之一，加上節假日人流增多，建議前往觀賽的市民提前預留時間避免塞車。

賽事詳情：

香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽

日期：6月19日

時間：上午8:00至下午4:30

地點：赤柱正灘

費用：免費入場

「香格里拉品味香港」美食市集

日期：6月19日

時間：上午9:00至晚上7:30

地點：香港航海學校足球場

費用：免費入場

「龍潮Dragonbeat」DJ派對

日期：6月19日

時間：賽事結束後至晚上7:30

地點：赤柱正灘

費用：免費入場

交通方法：可乘坐6、 6X、63、65、73、260、973或14號巴士到達赤柱巴士總站，往赤柱警署方向步行約2分鐘，亦可乘搭小巴40、52號或16號至海風徑下車 ，步行約1分鐘

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要數全港歷史最悠久的龍舟比賽場地，莫過於香港仔舉辦的龍舟競渡，已有過百年歷史。據香港仔龍舟競渡大賽委員會所指，香港仔為本港最早舉行賽龍舟的地點，比賽由區內組織包括漁民社群籌備，故有保留傳統的蜑家文化，賽道會由漁民包圍，為龍舟健兒打氣。海濱長廊還會搭起竹棚保留原始的觀眾坐席。

今年更首度新增海上cosplay「攪鬼扮嘢王大賽」。官方邀 KOL 拍攝宣傳短片引流，透過傳統結合潮流吸引年輕人，完整展現香港水上社區獨特節日氛圍，適合親子與攝影愛好者到場觀賞打卡。

賽事詳情：

地點︰香港仔避風塘

時間︰上午9時30分至下午3時30分

組別：46隊大龍及中龍參賽，合共29場賽事

交通方法：港鐵香港站轉乘70號巴士至香港仔海濱公園下車

最佳觀賞位置：香港仔海濱公園海旁

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沙田龍舟競賽自從1984年起已有40年歷史，歷年都會在城門河上舉行，一直是最理想的龍舟賽事觀賽地點，是全港唯一可在河岸兩邊觀戰的地點，且河道兩岸較長，本身亦設有休憩區及觀景區，城門河較海上平靜，水平線亦比河岸低，能提供一個清晰的視野，故市民能在河岸觀賞一場賞心悅目的龍舟賽事。除了有小龍及中龍外，更有「鳳艇」，是現時仍是少數保留「鳳頭鳳尾」作賽的地方。

賽事詳情：

地點︰沙田城門河

時間︰上午8時至下午1時

賽道︰翠榕橋至沙燕橋之間河道

組別：小龍、中龍、鳳艇共30場賽事

交通方法：港鐵沙田站經新城市廣場步行10分鐘

最佳觀賞位置：大涌橋路河畔花園對出河岸（賽事當日將封閉沙燕橋）

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在大埔海濱公園觀看「迎全運2026大埔龍舟競賽暨嘉年華 」，亦是一個絕佳的假日安排，海濱公園海岸線長，景觀開闊沒有遮擋，且公園内有涼亭、洗手間等設施，大大提升市民觀賽期間的感受。當日共有18場500米中龍和300米小龍賽事。

除了龍舟競賽外，方正花園亦會舉辦嘉年華，現場設有遊戲攤位、工作坊、美食街，讓市民感受龍舟競渡的激昂鼓聲，以及嘉年華的歡樂氣氛。

賽事詳情：

地點：大埔海濱公園堤畔

時間：上午8時半至下午4時

賽程：500米及300米，共18場

組別：小龍、中龍男女子混合賽、女子小龍賽、中龍公開賽、 小龍公開賽

交通方法：港鐵大埔墟站轉乘20K小巴至汀角路附近下車步行10分鐘

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「西貢區龍舟競渡嘉年華2026」合共30場賽事，部分賽事會先進行初賽後再爭奪冠、亞、季軍，部分賽事則直接進入決賽。此外亦包括特能共融中龍邀請賽及國家安全盃挑戰賽等，最佳觀賞位在當日西貢海濱公園還會舉辦陸上嘉年華，有各種美食、遊戲攤位，及表演節目等。

賽事詳情：

地點：西貢碼頭海旁

時間：上午8時至下午1時30分

組別：男子中龍公開組、男子少青龍公開賽、男女子混合少青龍公開組、特能共融中龍邀請賽、 男女子混合中龍公開組 、國家安全盃挑戰賽等

交通方法：1. 港鐵彩虹站轉乘92號巴士至西貢總站

2. 港鐵彩虹站外乘坐1A小巴至西貢總站下車，步行至賽場及嘉年華地點

最佳觀賞位置：西貢海濱長廊、碼頭海旁至海濱公園

嘉年華：

時間：上午10時至下午1時

地點：西貢海濱公園

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「2026屯門龍舟競渡」將於端午節當日早上9時開始，於屯門第44區青山灣避風塘舉行，設有小龍、中龍及大龍組別共17場賽事。免費門票已派罄，沒有門票的市民可於屯門第44區聯用綜合大樓、魚類批發市場及屯門海旁一帶觀賞賽事。

賽事詳情：

地點︰屯門第44區青山灣避風塘

時間︰上午9時至下午1時

組別：小龍公開賽、中龍公開賽、中龍邀請賽、大龍公開賽、大龍邀請賽及小龍公開賽等

交通方法：可乘港鐵屯門站，轉乘巴士或步行約15分鐘至賽場

或乘搭港鐵旺角東站轉59X巴士至屯門碼頭站下車，步行約10分鐘

最佳觀賞位置：屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場、屯門海旁一帶

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大澳「端午龍舟遊涌」，由「扒艇行」、「鮮魚行」、「合心堂」三家大澳漁業行會聯合主辦。按照習俗，端午節前一日早上會先划龍舟、拖著神艇，到大澳四間廟宇「接神」，請出代表楊侯、天后、關帝、洪聖的小神像，接返各行會供奉祭祀，並於翌日端午節進行遊神活動。儀式活動過後，當天下午會把小神像送返各廟宇。遊涌完畢後，龍舟便會開始比賽。大澳「端午龍舟遊涌」」已有逾百年歷史，2011年列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

賽事詳情：

地點：大嶼山大澳

時間：6月18日上午9時至下午1時

6月19日上午8時30分至下午3時

交通方法：(1)東涌港鐵站B出口搭乘11號巴士至大澳巴士總站，下車地點為永安街旁，為大澳龍舟遊涌途經之處

(2)港鐵東涌站B出口的東涌纜車站，乘搭纜車至昂坪纜車站，下車後步行約5分鐘到昂坪巴士總站，搭乘21號巴士至大澳巴士總站，下車地點同為永安街旁

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永明香港國際龍舟邀請賽將於端午節下一個周末（6月27至28日）在尖東海傍舉行，今年參賽隊伍來自12個國家及地區，包括香港、內地、澳門、日本、菲律賓、澳洲、泰國等，屆時多支紀律部隊及輔助部隊的龍舟隊亦會參與。為了迎接賽事踏入50周年的里程碑，活動首度升級為「龍舟節」，活動內容將更為豐富。星光大道於端午節正日至7月1日，將設有「龍舟美食街」、「啤酒樂園」以及多個龍舟主題打卡熱點，同場亦會增設今年首辦的非遺體驗工作坊，體驗編織漁網、吹糖和製作灰水糭（梘水粽）。

除了常規的激烈比拼，今年最特別的看點莫過於「50周年漁民盃」特別賽，邀請香港仔柴灣等6支由本地漁民組隊，乘坐傳統木製龍舟出戰。木龍舟不僅船身更重、對選手的體力要求極高，其精雕細琢的龍頭與龍尾更是滿載深厚漁村文化。此外，今次設全新「50周年錦標賽」，集合9個賽事的冠軍爭奪「終極龍王」殊榮。訪港旅客憑有效旅遊證件於指定地點可免費領取啤酒券、糉子毛絨掛飾換領券及雪條，一邊享受冰涼餐飲一邊欣賞激烈賽事。

永明香港國際龍舟邀請賽現場觀賽區

日期：6月27 至 28日

時間：上午8:00至下午6:15（周六）、上午8:00至下午5:00（周日）

地點：尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​

費用：免費入場，場地設有蓋看台

賽事直播專區

日期：6月27 至 28日

時間：下午1:30至6:00（周六）、上午11:30至下午6:00（周日）

地點：尖沙咀星光大道近星巴克外​、尖沙咀梳士巴利花園

非物質文化遺產體驗工作坊

日期：6月19日 至 7月1日

時間：下午1:00至晚上9:00​（每小時一節，下午5:00至6:00除外）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利花園

費用：免費參加 （人數有限，須現場預先報名）

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為配合端午節長假期的龐大客流，港鐵將於6月18日（星期四）至21日（星期日）一連四天實施加強班次安排。在東鐵綫方面，期間將加強上午及晚上部分時段的服務，其中往落馬洲站的班次，部分時段會由現時的10分鐘一班，加密至約8分鐘一班。

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高鐵短途服務則會在端午節正日（6月19日）及星期日（6月21日）加強。端午節正日，將加開11對往返香港西九龍站與福田站的短途列車；高鐵長途列車亦會於6月18日加開一對來往香港西九龍站及北京西站的臥鋪列車，以滿足長途旅客需求。

由7月1日起，高鐵將新增廣州北站、義烏站及福清西站三個直達站點，令直達內地站點總數增加至113個，新增站點的相關車票將於明日（6月17日）起發售。在具體班次調整方面，往返張家界西（G6080/G6079）及天津西開往香港（G903）的班次將加停廣州北站；往返上海虹橋的臥鋪列車（G896/G895）將加停義烏站；而往返福州的列車（G923/G924）亦將加停福清西站。

港鐵呼籲，乘客可透過12306綫上票務平台、高鐵網頁及手機應用程式查閱最新高鐵班次，並利用 MTR Mobile 或車站資訊留意東鐵綫最新的客流管理措施與車務狀況。

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運輸署表示，已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在端午節假期前後加強服務，以方便本地市民和旅客出行，包括加強港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）的服務班次，在跨境人流最高峰時段，分別可加密至平均約每一分鐘及兩分鐘開出一班。

另外，亦會增發跨境直通巴士配額以加強服務；及連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求。

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應盡量避免於繁忙時間出行。乘客應在候車期間遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。

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使用港珠澳大橋往返珠海的人士請留意，自連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，珠海口岸及附近道路在假期高峰時段的交通均十分繁忙，請盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間並耐心等待。

駕駛跨境私家車出入境人士請注意，落馬洲管制站及深圳灣口岸亦會視乎現場交通情況，在端午節假期前後或會實施特別交通安排，以便保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

運輸署表示，端午節假期前後，各陸路口岸的人流及車流將顯著增加，尤其星期日（6月21日）下午至傍晚時段將是回港高峰，公共運輸服務的等候時間會較長。跨境出行人士應及早妥善計劃行程，預留充裕交通時間，盡量避免於繁忙時間出行，並注意主要車站和口岸廣播的最新資訊。

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