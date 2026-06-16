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觀塘小巴撞傷89歲婦 司機改認危駕候懲 官斥「阿婆大刺刺行過都撞埋去？」

社會
更新時間：17:33 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:33 2026-06-16 HKT

89歲老婦去年10月在觀塘橫過馬路時遭小巴撞倒，老婦受傷留醫多日。六旬小巴司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，原訂今於觀塘裁判法院作審前覆核，惟司機改為認罪。裁判官劉淑嫻押後判刑至6月30日，待索取被告的背景報告。劉官下令被告還押，直斥「阿婆大刺刺喺佢面前行過，佢都撞埋去，應該告謀殺係咪呀？」

61歲被告龔少雄，承認於2025年10月4日，在觀塘輔仁街近物華街在道路上危險駕駛公共小巴，引致黃傍興身體受嚴重傷害。

被告同意案情後，庭上播放事發的行車紀錄儀片段。其後劉官明言打算下令被告還押，直斥「阿婆大刺刺喺佢面前行過，佢都撞埋去，應該告謀殺係咪呀？」辯方求情指，當時行人過路燈號為閃爍的綠燈，事主踏出馬路後便轉為紅燈，反而被告有遵守交通燈號。

案件編號：KTCC407/2026
法庭記者：雷璟怡

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