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廉署去年貪污投訴跌14%私企佔七成 宏福苑火災後大維修投訴增1.5倍

社會
更新時間：17:44 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:44 2026-06-16 HKT

負責監察廉政公署各項工作的4個獨立諮詢委員會今日（16日）發表2025年工作報告。報告指，撇除選舉投訴後，廉署去年接獲1,780宗貪污投訴，按年下跌14%，當中可追查投訴為1,449宗，按年跌11%；涉私人機構的投訴有1,238宗，佔整體7成，426宗涉政府部門，佔比24%，涉公共機構則有116宗，佔比6%。

貪污問題諮詢委員會代主席兼防止貪污諮詢委員會主席黃天祐、審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思及社區關係市民諮詢委員會主席何順文，今日主持新聞簡報會，匯報各委員會監察廉署去年在執法、預防、教育和國際合作各方面的工作概況。香港整體貪污投訴數字去年錄得按年下跌，涉及私營機構的投訴按年下跌14%，政府部門投訴按年跌11%，公共機構投訴則按年跌17%。

最多人投訴樓宇管理業

私人機構方面，去年樓宇管理業錄得467宗投訴，按年跌8%，是最多投訴的界別；緊隨其後的是金融及保險業，去年分別錄得109及35宗投訴，按年分別增15%及跌22%；排第三的建造業投訴數字為140宗，按年跌26%。

政府部門方面，涉及香港警務處的投訴最多，有100宗，按年跌7%，其後是食環署及懲教署，分別有41宗及32宗，分別按年升3%及跌27%。

公共機構方面，涉醫管局的投訴達20宗，按年跌20%；涉港鐵投訴為10宗，按年跌33%，涉香港大學投訴為7宗，按年減13%。

檢控人數方面，廉署去年檢控175人，涉及75宗案件；同年有171人被定罪，以案件人數及宗數計算的定罪率分別為81%及90%。

涉政府人員貪污投訴共426宗

去年涉及政府人員的貪污投訴共426宗，同比下跌11%。有關公共機構的投訴則有116宗，同比下跌17%。去年，委員會詳細審視執行處提交的調查報告及建議後，同意把42宗案件、涉及共87名政府人員的事宜轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分和行政處理。而去年有8名政府人員涉及貪污或其他違法行為而被檢控，以及19名人員被警誡。

宏福苑火災後，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，今年首四個月廉署接到涉及樓宇管理及維修業貪污的投訴按年增1.5倍，廉署亦增加一倍人手處理，由50人團隊增至100人。

被問及大埔宏福苑火災事件是否顯示廉署工作有不足，黃天祐表示，宏福苑事件非單一樓宇維修問題，涉及的整個行業生態系統很複雜，廉署多年來努力不懈為法團等作諮詢和建議工作，但做了工作不代表會杜絕問題，「世界醫學昌明，都有病人」。他續指，未來政府將優化招標妥，廉署會配合改革措施，有信心可協助招標妥提供前置式篩選，審查相關人士和公司背景，確保進入市場者可提供優質服務。

陳智思則表示，樓宇維修業一直是受廉署關注的屆別，但收到投訴的門檻很低，市民有懷疑便可舉報，但不代表有足夠證據可以立案，但強調蒐證是廉署責任。他又表示，圍標問題調查涉結構問題，需要吹哨者舉報，或有臥底調查，廉署亦要對行業有深入認知。

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