Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港最新失業率維持3.7% 逾14.1萬人無工開 微增1900人

社會
更新時間：16:53 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:53 2026-06-16 HKT

政府統計處今日（16日）公布最新勞動人口統計，2026年3月至5月本港經季節性調整的失業率維持在3.7%，就業不足率亦維持於1.5%。期內總就業人數減少約8,700人至3,639,300人。勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟持續增長將繼續支持勞工市場。

失業率維持3.7%

政府統計處指出，2026年3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，與2026年2月至4月相同。同期的就業不足率亦保持不變，維持於1.5%的水平。

清潔業改善 社工及住宿業轉差

各行業的失業率變動不一，下跌主要見於清潔及同類活動業；而上升則主要見於社會工作活動業及住宿服務業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數微跌8700人

總就業人數由2026年2月至4月的3,648,000人，下跌至2026年3月至5月的3,639,300人，減少約8,700人。同期的總勞動人口亦由3.787.200人下跌至3.780.300人，減少約6.900人。

失業人數增加1900人

不經季節性調整的失業人數由2026年2月至4月的139,200人上升至2026年3月至4月的141,100人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由58,100人下跌至56,800人，減少約1,300人。

經濟增長支持勞工市場

孫玉菡表示，2026年3月至5月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率亦維持在1.5%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。展望未來，他指本地經濟持續增長應繼續為整體勞工市場提供支持。政府會繼續密切監察外圍環境不確定因素的演變，以及對香港經濟帶來的潛在影響。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
8小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
6小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
法官今宣判張柏芝勝訴，兼得訟費。資料圖片
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
3小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
7小時前