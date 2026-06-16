本港最新失業率維持3.7% 逾14.1萬人無工開 微增1900人

政府統計處今日（16日）公布最新勞動人口統計，2026年3月至5月本港經季節性調整的失業率維持在3.7%，就業不足率亦維持於1.5%。期內總就業人數減少約8,700人至3,639,300人。勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟持續增長將繼續支持勞工市場。

失業率維持3.7%

政府統計處指出，2026年3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，與2026年2月至4月相同。同期的就業不足率亦保持不變，維持於1.5%的水平。

清潔業改善 社工及住宿業轉差

各行業的失業率變動不一，下跌主要見於清潔及同類活動業；而上升則主要見於社會工作活動業及住宿服務業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數微跌8700人

總就業人數由2026年2月至4月的3,648,000人，下跌至2026年3月至5月的3,639,300人，減少約8,700人。同期的總勞動人口亦由3.787.200人下跌至3.780.300人，減少約6.900人。

失業人數增加1900人

不經季節性調整的失業人數由2026年2月至4月的139,200人上升至2026年3月至4月的141,100人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由58,100人下跌至56,800人，減少約1,300人。

經濟增長支持勞工市場

孫玉菡表示，2026年3月至5月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率亦維持在1.5%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。展望未來，他指本地經濟持續增長應繼續為整體勞工市場提供支持。政府會繼續密切監察外圍環境不確定因素的演變，以及對香港經濟帶來的潛在影響。