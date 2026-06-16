洪水橋拖屍案︱男子涉用棍擊斃女友被控謀殺 用板車運屍被途人發現 警誡下承認錯手扑死女友

30歲女子4年前疑於洪水橋住所內遭人用棍擊斃，警方事後拘捕她當時25歲男友，控告他謀殺及阻止合法埋葬屍體等兩罪。案件今(16日)於高等法院開審，控方開案陳詞指，被告當日在用板車運送死者屍體時被途人發現，警方拘捕及警誡下，被告稱「一時錯手用棍仆死咗佢」，又稱為協助女友減肥而打她。

29歲被告吳家聲，被控於2022年4月28日至4月29日在香港謀殺葉芷清及阻止合法埋葬葉的屍體。

死者頭部重傷身體多處瘀傷

控方開案陳詞指，2022年4月29日，有途人在田廈路街上看到被告用板車運送物品，板車由黑色垃圾膠袋包裹，但途人看到板車露出一隻腳和被保鮮紙包裹的頭部，於是報警。另有一名途人當時看到狀似被子包裹着的人形，便問被告在運送甚麼，被告稱是屍體及正在送往警署。

警方不久便到場，發現板車上的死者屍體，其頭部被保鮮紙包裹，身體由被子包裹。救護員到場時，死者手指和腳指已發黑，其後證實死亡。法醫驗屍發現，死者頭部重傷，身體多處瘀傷和逾5成體表有燒傷痕跡，法醫判斷死因是窒息、頭部受傷和腐蝕性物質造成大面積皮膚燒傷。

當日警方到場用帆布遮蓋屍體。資料圖片

稱用棍打為助女友減肥及阻入睡

控方指，被告被捕後，曾在警誡下向警員表示屍體是他女友，「一時錯手用棍仆死咗佢」。被告在警誡錄影會面中，稱他因為協助女友減肥、及阻止她入睡才打她。警方調查時，又在死者和被告的睡房中發現血跡和焚燒的痕跡。

被告和死者同住於涉案洪水橋單位，除兩人之外，被告契姐、契姐夫及契姐的親弟弟也同住該單位，契姐夫當日早上曾協助被告搬死者到浴室，當時死者失去意識，故契姐夫曾詢問其情況，但被告表示這與契姐夫無關。

另外，被告擬承認誤殺罪，但不獲控方接納。

證人黃亞森（左）和劉國仁（右）出庭作供。王仁昌攝

女警鄭麗容出庭作供。何家豪攝

警誡下承認錯手扑死女友

途人劉國仁供稱，他在2022年6月29日清晨到田廈路跑步，經過某油站時，「見到個男人（被告）拖住個死者行」。當時被告正在拉着板車，劉最初只看到板車上的物體被黑色膠袋和其他物品遮蓋，但靠近後便看到「跌咗隻腳出嚟」、「肯定係人嚟㗎啦，唔係個啲公仔嚟」，而他亦看到屍體頭部。劉於是報警，及在附近等待。

辯方大律師戴奧偉盤問時，指當時被告知道劉報警，而被告並沒有跑走。劉同意，他亦確認當時被告沒有做出任何威脅他的行為。

清潔工黃亞森供稱，他當日早上到田廈路一帶工作，在油站附近處理垃圾桶時，看到被告拉着板車，他便問板車上的物體是甚麼，被告則回答「死屍」。由於黃工作時手機不在身上，所以他沒有報警，他又得悉現場一對夫婦已報警，便繼續去工作。

辯方盤問時，向黃展示其書面證詞。黃確認當中提到，被告身高約1.5米、留短髮及瘦身材；黃在現場曾問被告要把屍體運去何處，而被告表示要「拉去警署」。

女警鄭麗容供稱，當日早上接報到場後，看到被告站在行人路上，其身旁板車上有一個人形物體，身體由棉被覆蓋，而頭部則由保鮮膜包裹，由於相當肯定物體是真人及事件重大，為防止被告逃走，同事立即為被告上手銬。警方其後把被告帶上警車，警誡下，被告稱「呢個係我女朋友，我一時錯手用棍扑死咗佢」。

案明續審。

案件編號：HCCC 340/2024

法庭記者：王仁昌