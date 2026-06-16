輸入外勞︱兩級制暫針對餐飲業 勞工處長：失業率偏高因行業結構變化 非輸入外勞

餐飲業長期面對人手緊張，勞工處今日（16日）起實施「補充勞工優化計劃」新措施，將食肆輸入外勞的比例由2比1收緊至3比1。勞工處處長許澤森表示，餐飲業失業率偏高並非外勞「搶飯碗」，而是行業轉型出現結構性變化。

許澤森：結構轉型致人手錯配 餐飲業新措施即日實施

勞工處今日起正式實施「補充勞工優化計劃」新措施，當中備受餐飲業界關注的，是針對食肆推行分級審批機制。新規定下，食肆廚房出品部及樓面部，本地全職僱員與輸入勞工的比例，將由現行的2比1收緊至3比1。

對於飲食業失業率偏高的情況，勞工處處長許澤森在電台節目中解釋，情況並非由輸入外勞造成，根源在於行業結構出現變化，食肆結業所騰出的人手，與新開飲食處所的技術需求出現落差。他指新開食肆規模普遍較細，廚房結構亦較簡單，所需技術與以往的「老師傅」不同，導致新食肆在招聘時面對困難。

被問到為何針對飲食業收緊比例，許澤森指，過往是以「初級廚師」按2比1的人頭基礎計算，現時改為以整個廚房為單位，按3比1的比例計算，雖然新機制有收緊的地方，但同時亦經營者在人手調配上提供更大的彈性。

對於外界質疑有僱主透過「假招聘」，刻意壓低薪金令本地應徵者卻步，以製造請人難的假象。許澤森強調，「補充勞工優化計劃」推行兩年多，運行已相當成熟。在招聘過程中，當局能夠觀察到僱主是否真誠進行本地招聘，若發現有僱主虛構情況或瞞騙政府，相關法例將會跟進處理。