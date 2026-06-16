私隱公署30周年︱林定國指全球化下私隱威脅增加 鍾麗玲承諾致力履行監管者、促進者角色

個人資料私隱專員公署自1996年成立，今年迎來30周年的重要里程碑。公署今日（16日）舉行30周年保障私隱峰會暨「香港國際數據私隱學院」成立儀式，吸引逾百名本地、內地及海外人士出席。律政司司長林定國表示，特區政府致力支持公署作為香港可信賴的私隱監管機構，確保其擁有一切必要的方法，以應對全球化下的私隱威脅。他強調，沒有任何一個司法管轄區能獨自應對這些挑戰，強調加強合作至關重要，期望與會者可以加強交流，從而建立夥伴關係。

公署是個人資料私隱堅定守護者

林定國以英語致辭時指，香港作為資訊自由流動的區域樞紐，長期以來有著嚴格維護私隱標準的傳統。他提到，公署成立於1996年，是亞洲同類型機構中最早成立的，過去三十年來一直是個人資料私隱的堅定守護者，為香港營造了注重私隱的文化。

他提到，多年來私隱專員的角色不僅是監管者，更是創新的推動者，公眾對私隱與安全性的信心至關重要。特區政府致力於支持公署作為香港可信賴的私隱監管機構，確保其擁有一切必要的方式，以應對全球化下的隱私威脅。他強調，沒有任何一個司法管轄區能獨自應對這些挑戰，強調合作至關重要，期望透過今次論壇，建立夥伴關係，加強交流。

他又指，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，當中包括國家推進數字中國建設的願景，旨在完善數據作為生產要素的基礎制度，構建兼具開放、共享及安全的全國一體化數據市場，並推進數據資源開發利用。香港制定首份五年規劃，勾勒香港在未來五年的發展願景，主動對接國家「十五五」規劃，從而推動香港更好融入和服務國家發展大局。

鍾麗玲：公署會致力履行監管者、促進者等角色

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，公署30周年誌慶的主題「守護私隱、改革創新」，包含雙重的使命，在人工智能盛行的時代，既要堅守公署的初心，守護私隱，做好守護者的本分，同時也要求進創新，擔當好改革者的角色，感謝行政長官和特區政府編制的首份香港五年規劃，公署會致力履行監管者、促進者、教育者和改革者的角色，落實和支持香港首份五年規劃，全力以赴實踐使命。

她提到，30年前，私隱專員公署每年只收到約250宗投訴，即大約每個工作天收到一宗投訴，現在每年收到約5,000宗投訴，即每天20宗投訴，投訴宗數上升近20倍。同樣與30年前相比，公署的循規行動次數亦由81次上升至每年近800次，行動次數增加近10倍。

香港國際數據私隱學院成立 對接國家「十五五」規劃綱要

鍾續指，香港國際數據私隱學院的成立，旨在主動對接國家「十五五」規劃綱要，支持香港發展成為國際高端人才集聚高地，發揮特區在「一國兩制」之下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，學院同時支持特區政府在行政長官的領導下，制定和落實首份香港的五年規劃，積極融入和服務國家發展大局。

另外，為進一步鞏固與不同司法管轄區私隱或資料保障機構的合作，並加強在推廣保障個人資料私隱方面的協作，公署在峰會舉行期間，分別與南韓個人資料保護委員會、菲律賓私隱委員會及新加坡個人資料保護委員會簽署諒解備忘錄或合作協議，建立更緊密的合作框架，攜手應對AI發展所帶來的私隱挑戰。

現場有多名領導出席，包括中聯辦法律部部長劉春華、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員李永勝、政制及內地事務局副局長胡健民以及多名立法會議員等，場面熱鬧。

記者︰黃子龍

攝影：蘇正謙

