黃國輝：建香港工程標準搶話語權 國際金標指日可待︱專訪

英標、歐標和國標等主流標準主導建造界，香港建築科技研究院行政總監黃國輝表示，香港和大灣區未來工程量大，有利香港的工程標準搶佔世界領先地位，日後成為國際金標準；建科院會先聚焦新物料和技術，例如高性能混凝土、高強鋼和組裝合成建築法，未來會邀請大灣區供應商加入香港「建築產品認可計劃」，推動香港標準成為大灣區標準。

推動「港標」成為大灣區標準

現時工程界以英標、歐標、國標和國際標準（ISO）等為主流，香港工程亦參照官方指引執行相應標準。黃國輝在專訪中指，本港工程界習慣使用國際標準，兼具大灣區研發、物流和生產力較強的優勢，加上隨北都工程展開，對新技術和新物料需求巨大，香港制訂的工程標準有望在國際市場搶佔話語權，協助香港建造業開拓外地，並預計香港標準成為國際金標準是指日可待。

黃國輝稱，建科院會先聚焦制訂新物料和新技術標準，例如高性能混凝土、高強鋼和組裝合成建築法（MiC）等的標準，料較易進佔權威地位。他舉例，雖然英國和新加坡已有MiC技術標準，但沒有內地的供應鏈，成本高，使用量亦不及香港，給予香港標準很大優勢。

成為大灣區標準可提升香港標準認受性。黃國輝表示，建科院推出「建築產品認可計劃」，設有中央預審機制，讓同工程物料經審批後可於不同項目使用，較原本須按逐項工程審批更為省時和有效益，日後較多物料進入資料庫後，將邀請大灣區供應商加入並使用香港標準，「就可以融合到大灣區。」

設計標準方面，黃國輝指，由於設計理念各異，標準需時討論，舉例香港過去按英國標準設計的基建壽命需要120年，但國家標準只需100年，需考慮實際需要，設計融合標準。

認證工具助業界使用AI

港府今年預留一億元支持建科院檢視建築標準及推動人工智能（AI）應用，黃國輝稱，建科院今年內將完成研究，發掘有潛力提升的現行建築標準，按省時、省錢、安全及品質四項條件編排檢視優次，預計會檢討逾10項標準。黃國輝稱，過去工程十分重視安全，但英標和歐標近幾年不斷減低標準，香港亦應檢視，舉例現時辦公室無紙化，鐵燈亦換成玻璃纖維燈，文件和燈具重量減少，建築物承重或不同。

另外，基於人工智能發展迅速，黃國輝表示，建科院將按發展局對業界使用AI的基準，認證市場的AI工具。他指出，建科院曾考慮研發AI工具，但感難以追趕市場步伐，「整出來之後，可能已經有新AI工具」，故決定制訂比對基準機制，評估市場上各款AI工具，認證適合中小企使用的產品，反而更能幫助業界使用AI。

他解釋，有關比對基準機制將參照發展局今年向業界發出的一份技術通函，其中在最優化設計、招標文件審核和數碼化工程監督系統的資訊檢索和報告三個方面的基準有要求，但不會為個別產品評分。

機械人地盤成未來

對於建築地盤未來發展，黃國輝相信，人口老化和勞動力減少下，日後地盤將變得高度自動化和使用很多預製組件，大量工序於工廠完成，組件甚至可完成噴漆和裝修，「雪櫃都裝好」，現場主要是進行組件調運和接駁工作，故建科院亦為未來鋪路，就遙控天秤和焊接機械人制訂相關標準，前者安全性更高，後者替代人手，更可24小時工作。

他續指，不少有心的企業研發不同建造機械人，但現時工地實際應用的機械人未算多，但不同機械人的應用情況不同，故不會統一制定建造機械人標準，未來反會按各樣機械人產品的需要制訂標準。

記者：曾偉龍