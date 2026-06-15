深港融合「醫研產」共振 「超級聯絡人」港大深圳醫院吹響AI醫療「集結號」

據《星島環球網》報道，《2026深港「醫工智」創新研討會》於6月13日在香港大學深圳醫院順利落下帷幕。作為聚焦AI醫療前沿技術與臨床轉化的行業盛會，吸引了深港兩地的知名專家、學者和產業從業者共250餘人齊聚紅樹林灣畔，研討內容涵蓋智能醫學、大語言模型、多智能體、先進康復技術、罕見病等，直面AI醫療卡點、共話新機遇新方向。

與之相呼應的是，中國抗癌協會腫瘤人工智能專委會也在該院同日舉辦全域科普行動，邀請國際頂尖專家學者、癌症患者、志願者、高中學生，面對面研討外科機器人、放療知識、AI與腫瘤防控等熱點議題。

時值雨過天晴、陽光正好，兩場活動同日同地舉辦、雙向聯動，依托港大深圳醫院的「超級聯絡人」平台優勢，串聯起學術研討、技術創新、產業對接、患教推廣等多個環節，奏響深港AI醫療協同發展的強勁樂章。

醫研產共振 智啟醫療新未來

當下人工智能技術已全面賦能各行業。而在醫療領域，AI正走出概念期，步入探索應用階段。如何善用AI，將其價值傳遞到醫生端、病人端，已成醫療技術界核心關注點。據了解，港大深圳醫院重視科技創新，早在2022年4月即已成立「人工智能與大數據實驗室」，由胡勇教授和陳培凱博士分任主任、執行主任，建立深圳最早的醫院智能算力平台，取得一系列豐碩學術成果，成果發表在IEEE TIM、Communications Medicine、MICCAI等前沿學術期刊會刊，主導了深圳AI醫療地方標準制定，並在去年入選深圳市首批五家「AI醫院建設單位」，主力建設深港醫工智創新中心、深港AI驗證中心，目前正全速推進項目建設進度。

針對AI醫療的實際應用成果，港大深圳醫院院長張文智教授向《星島》表示，醫院自開院以來，藥房已引入AI機器人進行藥品分揀，同時部署AI物流小車在院內自動運送物資。近期，醫院正探討「AI智能病房」建設，整合傳感器、管控系統及患者體徵監測設備，以更好維護病房內患者整體狀態。

此外，醫院也在逐步引入新一代AI軟件，輔助完善電子病歷、開展初步診斷及智能導診服務。在治療層面，部分手術機器人已集成AI導航技術，助力醫生實現更微創、更精準的操作，降低手術風險。

領軍青年在2026深港「醫工智」創新研討會演講。

豐富的落地案例印證了AI醫療的實用價值，但AI醫療規模化應用依舊存在卡點，張文智坦言：「最大的問題是現在所有大語言模型都有一定的幻覺或錯誤。我們自己醫院研究發現，大概有5%-7%的概率是錯誤或幻覺的。從醫生診治層面，我們不能單靠AI模型，一定要加入自己的判斷和經驗。當然未來，估計會逐步改善，除大語言模型外，AI Agents也越來越好，這會幫助醫生未來的診斷。」

基於此，深港攜手、優勢互補，共同發力AI醫療，是兩地共謀人工智能賦能醫療發展、增進醫患福祉的共贏之選、時代之盼。港大深圳醫院AI Lab副研究員陳培凱博士表示，此次會議實現了多個維度首次融合，包括地理維度的深圳、香港，學科維度的醫學、工程、AI，以及在人才梯隊的老中青融合，港大深圳醫院身處交匯點，符合自身戰略定位，也傳遞了臨床引導在技術創新中的重要性信號。

深圳市醫學會蔡志明會長剖析了兩地聯手發展AI醫療的核心優勢：「香港學術研究做得比較好，而深圳在產業方面做得比較好。深港兩地合作發展AI產業，是資源共享，優勢互補，價值升華，未來可期。」

作為大灣區科創融合的重要一環，香港在人工智能、機器人領域積澱深厚，擁有技術優勢。香港大學數據與系統工程系系主任、先進技術研究所所長席寧教授是行業領軍，他說：「技術已經進入物理AI的時代，我們這個系三年前成立，叫data system engineering（數據系統工程），就是研究怎麼得到物理系統數據通過AI的手段處理，然後回到物理系統。在醫學應用裏面，也是這樣，我們有很多研究的基礎，通過港大深圳醫院把這些技術跟臨床結合起來，更有效服務於病人。」

以同日啟動的GCOG-AI與健康全域科普行動為例，活動圍繞AI、外科機器人如何賦能腫瘤防治等議題，打通專家、患者、企業、公眾之間的溝通壁壘，共同推動AI技術落地臨床，造福更多患者。

港大深圳醫院腫瘤醫學中心孔鳳鳴教授向《星島》介紹舉辦科普活動的初心：「抗癌是全社會的問題。癌症現在治癒率升高了，怎麼樣活得更好、活得更長，接下來的工作不只是治療，這是一輩子的事情，從預防、治療、康復都要連起來閉環，需要整個社會、最新技術參與，最好的都聯動起來。」

其中，僅外科機器人技術科普活動就收到200餘名高中學生申請。港大深圳醫院泌尿外科盧振權醫生介紹：「醫院重視未來人才，深港學生交流頻繁。我們接收了30名高中生來體驗。」

盧振權補充：「為配合深港醫工智研討會，我們舉辦科普，因為港大深圳醫院是我國醫療改革試驗田，在這個地方可以種下愛的種子，讓年輕一代愛上醫療健康以及科技。」

前沿醫療設備企業也積極參與到本次系列活動，介紹醫療智能產品的發展進度和未來趨勢。

「超級聯絡人」架起深港連心橋

深港互補優勢、蓬勃發展醫療科創產業以及前沿技術的普及需求，這也是深圳市醫學會大力指導、支持本次研討會的緣由之一。

蔡志明表示：「港大深圳醫院是深圳市衞健委5間AI示範醫院之一，深圳市醫學會的主要宗旨是要支持學術活動。當我聽到該院要主導這次活動，我很高興，主動地聯繫了醫院，說我們來大力支持、配合，做好這次活動。我個人也在大會上做了致辭來分享我對AI的一些認識與體會。」

在深港醫研產協同發展的格局中，港大深圳醫院正扮演着無可替代的「超級聯絡人」角色，是連接兩地、鏈接國際的核心平台。活動邀請了香港大學、上海交大、浙大、深圳理工等深圳及外地前沿醫工智技術專家前來講課。其中，香港大學絕大多數從事醫工智創新研究的科學家都到場了。一次把港大近十位少壯派醫工智科學家請來同台講課，這在深圳是很少見的，陳培凱博士笑稱，多位重要學者獲悉會議後，主動提出上台講課，以分享最新成果及意見。

席寧高度評價了港大深圳醫院在協同發展中的獨特作用。他表示，港大深圳醫院是非常獨特的醫院，能把內地的產業資源、廣闊市場等優勢，與香港乃至國際最先進的人工智能和機器人的技術，及頂尖人才的優勢結合起來，應用於臨床。

現場觀眾熱烈互動。

一端聚焦前沿技術研討、醫研產協同創新，一端聚焦技術科普、全民健康賦能，兩場活動相輔相成、相得益彰，充分發揮出港大深圳醫院「超級聯繫人」的橋梁作用，持續推動AI醫療技術從實驗室走向臨床一線。

張文智院長表示：「開院14年，我們任務之一是做一個超級聯絡人，怎麼把香港和國際最好的（資源），跟深圳最好的（資源）相融合，探討在內地更好的使用方案。在AI方面，我們邀請了港大的AI科學家合作，探討他們在國際研發的模型能不能在內地醫院應用，給我們嘗試。未來，希望可以跟深圳企業加深合作，共同把新技術推廣到全國。」

蔡志明會長表示，此次活動辦得很成功、很有影響力，我和與會領導專家都建議，應該以此為契機，以後每年辦一次，深港主要醫工智機構輪流主導，樹立深港醫工智創新的品牌。

《星島》記者：曹安潯 深圳報道