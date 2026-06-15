首屆北都馬拉松11月開跑 首度跑上粉嶺繞道 即日起分階段報名

首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」將於今年11月1日隆重開跑。適逢新界鄉議局成立100周年，主辦方為跑手帶來嶄新的馬拉松體驗，賽事路線由沙田出發，途經大埔及粉嶺，一路穿越至上水北區運動場，跑手沿途可感受市民近距離打氣的熾熱氣氛。終點更特設賽後嘉年華，跑手可即場體驗鄉村特色美食。四大殿堂級跑手梁樹明、李嘉綸、吳輝揚、黃仲文，以及精英跑手陳家豪、姚潔貞共同為本地跑界全新盛事揭開序幕。

賽事破天荒跑上粉嶺繞道

首屆「北部都會區馬拉松」賽事路線設計別出心裁，途經多個新界地標，全馬賽事將以沙田石門的新界鄉議局大樓作起點，經沙田及吐露港海濱長廊，跑入大埔元洲仔及林村河，並踏足首次開放予跑步賽事使用的粉嶺繞道，最後以上水北區運動場作終點。

是次賽事分為全馬、半馬、十公里及1.5公里賽，當中全馬及半馬賽事均設挑戰組供達標跑手參與。賽事分為兩個階段接受報名，全馬及半馬挑戰組於今日（6月15日）下午5時起率先接受報名；其餘組別可於6月18日第二階段開始報名，7月18日前報名更可享有早鳥優惠。除了豐富的賽事限定紀念品外，賽事亦特別為挑戰組的首五名跑手設豐富獎金獎項。

劉業強：讓市民親身走進北都

新界鄉議局主席劉業強表示，北部都會區的發展不只著重基建上的新氣象，更需要注入源源不絕的活力與人氣。他指，運動正是連結社區最有效的橋樑，作為首屆舉辦的北都馬，今次不只是一場體育賽事，更是一個讓全港市民透過雙腳，親身走進北部都會區、見證北都發展的寶貴機會。馬拉松講求的堅毅、拼搏同不斷超越自我的精神，其實正與新界人勤懇踏實、勇於開拓的傳統特質不謀而合。他相信，透過今次比賽，可以讓更多市民認識到北部都會區不單只有深厚文化底蘊，更具備充滿現代感和發展潛力的一面。

四大殿堂級跑手亦鼎力支持賽事，吳輝揚表示，今次是北部都會區第一屆馬拉松，雖然他已經66歲，也希望可以參加半馬，亦會叫學生一同跑，希望賽事能突破本地馬拉松的參與人數，同時吸引更多人參與長跑運動；李嘉綸補充指，他以前也試過參加沙田長跑比賽，跑過吐露港和大埔，知道賽道怎樣跑，訓練方法都會不同。

黃仲文表示參加這次賽事對自己和社會都是好事，認為北部都會區馬拉松有很多啦啦隊和美食，即使跑步很辛苦，但得到大會及眾多市民支持，會感受到很大的正能量，多艱辛的訓練或比賽都能克服；梁樹明寄語新世代跑手：「突破自己最重要，要有清晰目標、合理的夢想、及按時間表練習。新世代的跑手先要打好長跑基礎，循序漸進，持之以恆練習，克服訓練時的孤苦，享受長跑樂趣。」

另外，兩位精英跑手陳家豪和姚潔貞亦非常期待首屆「北部都會區馬拉松」，陳家豪表示自己居住大埔多年，經常會跑上水不同路段，對今次賽事的路線十分熟悉，在跑步之餘還可以觀賞圍村優美風景，他會考慮參加全馬拉松組別。姚潔貞指，一人挑戰馬拉松可能比較孤獨乏味，市民大眾可以與親朋好友一起訓練、一起參賽，使挑戰馬拉松的路上別具意義，一同享受馬拉松箇中樂趣。此外，今次可以在新界參加賽事，不用跨區十分方便，她對沿途景色也很感興趣，有機會會參加半馬。