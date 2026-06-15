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MIRROR演唱會傷者阿Mo申僱員補償勝訴 僱主舞館須賠償629萬元

社會
更新時間：16:15 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-15 HKT

2022年MIRROR演唱會中，舞台電視屏幕從高處墮下，舞者「阿Mo」李啟言遭壓中重創，早前入稟向前僱主舞館有限公司申索僱員補償，在舞館缺席下勝訴，尚待評估補償金額。經審訊後，法官羅麗萍今午在區域法院宣判，以現行索償月入法定上限3.56萬元計算，計算了8年收入損失及醫療開支等，舞館有限公司須補償阿Mo約629萬元，阿Mo兼得訟費。

李父月前離世證詞獲法庭採納

李父原擬於審訊中作供，惟月前離世，其證詞談及阿Mo傷勢及事後日常照顧情況，獲法庭採納，以證明阿Mo因是次事故無法恢復原本的日常生活。阿Mo以審訊中視像方式作供，稱事故前每月平均收入約6.3萬元，其酬勞以支票或銀行轉帳支付，部分則以現金形式收取。

羅官指阿Mo永久傷殘，永久喪失工作能力，餘生都需要人照顧，現時日常生活需要3人料理，而阿Mo現年31歲，相對年輕，按照統計數據預期尚有53年壽命，故裁定舞館有限公司須補償法定上限逾64萬元，以作照顧之用。

舞館須賠償共逾629萬元

羅官續指阿Mo案發前收入浮動，銀行帳戶紀錄顯示每月收入由2萬元至10萬元不等，平均每月6萬多元，另外亦有現金收入。羅官為公平起見，酌情增加阿Mo暫時喪失工作能力方面的補償月數，延長至為期36個月，期間不扣除公眾假期。羅官最後指阿Mo每日住院醫療開支補償上限300元，至今848日，合共逾25萬元。

羅官終計算阿Mo永久完全喪失工作能力，現行每月法定補償上限3.56萬元，累計8年，合共341萬元；加上補償照顧費用法定上限逾64萬元；暫時喪失工作能力36個月，補償合共197萬元；每日住院醫療開支合共逾25萬元，各項累計合共逾629萬元，利息則由意外當日起計算。

案件編號：DCEC338/2024
法庭記者：陳子豪

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