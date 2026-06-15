欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產

香港老牌連鎖麵包店大班麵包西餅去年6月宣佈結業，主席廖志強亦因欠債約290萬元，遭債權人入稟高等法院呈請破產。案件今於高等法院開庭，廖志強親身應訊，陳詞指有誠意還款，正在出售物業。惟暫委法官林展程聽取陳詞後，決定頒布破產令，將至6月22日前頒下判詞。

廖指正賣物業30日內可還淸290萬債

呈請方今指，廖志強於2025年8月欠下逾290萬債項，至今未償還一分一毫，而廖亦曾向法庭申請撤銷債務償還書，但於今年3月已遭法庭駁回申請。呈請方今遂要求法庭頒布破產令。

廖志強今親自陳詞，稱「我係好有誠意還錢」，過去也兩度提出了還款計劃，但呈請人不接受。林官則問到，廖能夠在何時還清債項。廖稱在20日內可償還三分一，30日內還清債務。

廖志強被頒破產令後離開法庭。蘇正謙攝

大班麵包西餅去年6月宣佈結業，主席廖志強拖欠債項約290萬元，廖今於庭上稱：「嗰間公司（大班）累到我好慘！」。資料圖片

廖表示，他正在出售物業，已有兩方人士透露有興趣，有一方稱正在處理按揭，而另一方即是內地人，將會在兩星期內再帶同家人來港查看物業。廖又指，根據地產經紀的說法，兩方人士都很有誠意，經常要求經紀「幫我hold住」。

「嗰間公司（大班）累到我好慘」

林官關注，為何廖不盡早處理變賣物業事宜。廖回應指，「做咗幾個月啦，可能個巿唔好啦」，又稱他曾嘗試賣出名下愉景灣會藉，估計巿值可達500萬元，但未能售出。

呈請方則指，廖現時連臨時買賣合約都無法提供，而據他們了解，廖在香港更沒有名下物業。廖反駁，稱他和太太在沙田有聯名物業，希望法庭給予時間還款，「我全家人都好盡力」。

林官考慮所有陳詞後，終頒下破產令，將於6月22日前下判詞。廖一度提出，如果他能在當日前還清款項，可否不用破產，「我真係身心疲累呀，因為嗰間公司（大班）累到我好慘」。林官聽罷，表示維持原判。

案件編號：HCB2285/2026

法庭記者：王仁昌