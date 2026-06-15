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回歸29周年︱駐港解放軍軍營6.20起分批開放參觀 6.16起登記預約 即睇三大場地開放時間（圖解免費飛領取攻略）

社會
更新時間：10:51 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:51 2026-06-15 HKT

【解放軍軍營參觀/回歸29周年】為慶祝香港回歸祖國暨解放軍進駐香港29周年，駐港部隊將於6月20日起，先後開放昂船洲、石崗及新圍軍營供市民免費參觀。活動包括升國旗儀式、軍事展示等。香港居民可於6月16日起，透過「香江礪劍」WeChat公眾號實名預約25,000張免費門票，即睇開放時間地點、網上預約門票教學及參觀注意事項。

駐港部隊軍營開放時間及地點

為慶祝香港回歸祖國暨中國人民解放軍進駐香港29周年，駐港部隊將舉行軍營開放活動，歡迎香港居民前往參觀。本次活動將在以下3個軍營開放：

軍營名稱 地址 開放日期 開放時間及截止入營
昂船洲軍營 九龍昂船洲志昂路海軍基地 6月20日、6月21日 上午9時至下午2時（下午1時截止入營）
石崗軍營 新界錦田公路250號 6月27日、6月28日 上午9時至下午2時（下午1時截止入營）
新圍軍營 新界沙頭角路龍躍頭段 6月27日、6月28日 下午2時至6時（下午5時截止入營）

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軍營開放精彩活動內容及對象

本次開放活動的對象為香港居民。入營市民可以體驗豐富的軍事與文化活動，精彩內容包括：

  • 升國旗儀式
  • 軍樂隊列
  • 軍事課目與裝備展示
  • 訓練項目體驗
  • 參觀駐軍展覽中心
  • 文藝演出
  • 現場軍營食品品嚐等

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網上預約門票及實名登記資格

本次軍營開放活動將會免費發放共25,000張參觀門票。有意參與的香港居民，必須透過WeChat搜尋並關注中國人民解放軍駐香港部隊官方帳號「香江礪劍」，於網上進行預約。

預約及參觀資格詳情如下：

類別 實名預約及登記資格詳情
實名登記 本港居民須以有效的香港身份證或香港永久性居民身份證登記，每人限預約1張門票。
兒童免票安排 11歲或以下兒童免票，須由已成功預約的父母或監護人陪同，每名成人最多可攜帶2名兒童。

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WeChat網上預約時間及取票指南

市民須留意預約時段及如何領取實體門票，具體安排如下：

預約日期 每日開放登記時間 備註事項
6月16日、6月17日、6月18日 上午10時、下午3時、晚上8時 門票數量有限，約滿即止。如有人退票，系統會隨時釋出名額。

成功預約後，系統會發送訂單資訊並生成電子QR Code（二維碼），請務必妥善保存。參觀當天，市民必須在軍營安檢處出示預約時使用的有效身份證件原件，以及電子QR Code以兌換紙質門票。在完成身份核對和安全檢查後，即可入營參觀。

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網上預約軍營門票步驟教學

市民可透過以下10個步驟，在WeChat官方帳號進行實名登記：

步驟編號 操作步驟說明
步驟 1 關注WeChat駐香港部隊官方帳號「香江礪劍」
步驟 2 點選選單中的「軍營開放」以進入預約小程式
步驟 3 點選「活動預約」
步驟 4 選擇意向參觀的軍營
步驟 5 選擇參觀日期及時段
步驟 6 點選「預約活動門票」
步驟 7 點選「添加參觀者」
步驟 8 填寫真實姓名、電話號碼及身份證明文件號碼等資料
步驟 9 輸入手機驗證碼
步驟 10 點選「確認預約」以完成網上登記

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參觀預約修改、退票及防騙提示

市民在網上預約及處理門票時，請務必留意以下防騙與退改規則：

  • 唯一官方渠道：WeChat官方帳號「香江礪劍」為本次活動的唯一預約途徑，且不收取任何費用。請勿輕信非官方連結，慎防受騙。
  • 資料修改與退票：登記成功後無法更改個人資料，如需修改必須先退票再重新預約。
  • 退票時限：未能按時出席者，須於參觀前1日的24小時前申請退票。逾期未退票且缺席者，系統將記錄為缺席1次，並取消該次預約資格。
  • 門票禁止轉讓：參觀票為非賣品，嚴禁轉讓他人。參觀時請妥善保存票券，憑副券可免費換領精美紀念品。

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軍營參觀安全守則與查詢方法

為確保活動順利及安全進行，入營人士必須遵守以下守則：

  • 安檢及攜帶物品限制：嚴禁攜帶易燃易爆等危險品及液態飲料進入軍營，營內會為市民提供充足的飲用水。若感到身體不適，則不建議入營參觀。
  • 媒體及拍攝限制：活動已安排受邀媒體採訪，非受邀媒體人士請勿攜帶專業採訪攝影器材，且謝絕進行任何採訪報導。
  • 勿擅進非開放區域：請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。未經允許，請勿進入非開放區域。
  • 惡劣天氣及查詢：如遇惡劣天氣活動被迫取消，駐軍將另行發布公告。如有查詢，可聯絡駐香港部隊新聞發言辦公室（電話：2307 2733；傳真：2307 2633）。若違反參觀規則，駐軍保留拒絕其入營或要求其離場的權利。

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