回歸29周年︱駐港解放軍軍營6.20起分批開放參觀 6.16起登記預約 即睇三大場地開放時間（圖解免費飛領取攻略）
更新時間：10:51 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:51 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:51 2026-06-15 HKT
【解放軍軍營參觀/回歸29周年】為慶祝香港回歸祖國暨解放軍進駐香港29周年，駐港部隊將於6月20日起，先後開放昂船洲、石崗及新圍軍營供市民免費參觀。活動包括升國旗儀式、軍事展示等。香港居民可於6月16日起，透過「香江礪劍」WeChat公眾號實名預約25,000張免費門票，即睇開放時間地點、網上預約門票教學及參觀注意事項。
- 駐港部隊軍營開放時間及地點
- 軍營開放精彩活動內容及對象
- 網上預約門票及實名登記資格
- WeChat網上預約時間及取票指南
- 網上預約軍營門票步驟教學
- 參觀預約修改、退票及防騙提示
- 軍營參觀安全守則與查詢方法
駐港部隊軍營開放時間及地點
為慶祝香港回歸祖國暨中國人民解放軍進駐香港29周年，駐港部隊將舉行軍營開放活動，歡迎香港居民前往參觀。本次活動將在以下3個軍營開放：
|軍營名稱
|地址
|開放日期
|開放時間及截止入營
|昂船洲軍營
|九龍昂船洲志昂路海軍基地
|6月20日、6月21日
|上午9時至下午2時（下午1時截止入營）
|石崗軍營
|新界錦田公路250號
|6月27日、6月28日
|上午9時至下午2時（下午1時截止入營）
|新圍軍營
|新界沙頭角路龍躍頭段
|6月27日、6月28日
|下午2時至6時（下午5時截止入營）
軍營開放精彩活動內容及對象
本次開放活動的對象為香港居民。入營市民可以體驗豐富的軍事與文化活動，精彩內容包括：
- 升國旗儀式
- 軍樂隊列
- 軍事課目與裝備展示
- 訓練項目體驗
- 參觀駐軍展覽中心
- 文藝演出
- 現場軍營食品品嚐等
網上預約門票及實名登記資格
本次軍營開放活動將會免費發放共25,000張參觀門票。有意參與的香港居民，必須透過WeChat搜尋並關注中國人民解放軍駐香港部隊官方帳號「香江礪劍」，於網上進行預約。
預約及參觀資格詳情如下：
|類別
|實名預約及登記資格詳情
|實名登記
|本港居民須以有效的香港身份證或香港永久性居民身份證登記，每人限預約1張門票。
|兒童免票安排
|11歲或以下兒童免票，須由已成功預約的父母或監護人陪同，每名成人最多可攜帶2名兒童。
WeChat網上預約時間及取票指南
市民須留意預約時段及如何領取實體門票，具體安排如下：
|預約日期
|每日開放登記時間
|備註事項
|6月16日、6月17日、6月18日
|上午10時、下午3時、晚上8時
|門票數量有限，約滿即止。如有人退票，系統會隨時釋出名額。
成功預約後，系統會發送訂單資訊並生成電子QR Code（二維碼），請務必妥善保存。參觀當天，市民必須在軍營安檢處出示預約時使用的有效身份證件原件，以及電子QR Code以兌換紙質門票。在完成身份核對和安全檢查後，即可入營參觀。
網上預約軍營門票步驟教學
市民可透過以下10個步驟，在WeChat官方帳號進行實名登記：
|步驟編號
|操作步驟說明
|步驟 1
|關注WeChat駐香港部隊官方帳號「香江礪劍」
|步驟 2
|點選選單中的「軍營開放」以進入預約小程式
|步驟 3
|點選「活動預約」
|步驟 4
|選擇意向參觀的軍營
|步驟 5
|選擇參觀日期及時段
|步驟 6
|點選「預約活動門票」
|步驟 7
|點選「添加參觀者」
|步驟 8
|填寫真實姓名、電話號碼及身份證明文件號碼等資料
|步驟 9
|輸入手機驗證碼
|步驟 10
|點選「確認預約」以完成網上登記
參觀預約修改、退票及防騙提示
市民在網上預約及處理門票時，請務必留意以下防騙與退改規則：
- 唯一官方渠道：WeChat官方帳號「香江礪劍」為本次活動的唯一預約途徑，且不收取任何費用。請勿輕信非官方連結，慎防受騙。
- 資料修改與退票：登記成功後無法更改個人資料，如需修改必須先退票再重新預約。
- 退票時限：未能按時出席者，須於參觀前1日的24小時前申請退票。逾期未退票且缺席者，系統將記錄為缺席1次，並取消該次預約資格。
- 門票禁止轉讓：參觀票為非賣品，嚴禁轉讓他人。參觀時請妥善保存票券，憑副券可免費換領精美紀念品。
軍營參觀安全守則與查詢方法
為確保活動順利及安全進行，入營人士必須遵守以下守則：
- 安檢及攜帶物品限制：嚴禁攜帶易燃易爆等危險品及液態飲料進入軍營，營內會為市民提供充足的飲用水。若感到身體不適，則不建議入營參觀。
- 媒體及拍攝限制：活動已安排受邀媒體採訪，非受邀媒體人士請勿攜帶專業採訪攝影器材，且謝絕進行任何採訪報導。
- 勿擅進非開放區域：請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。未經允許，請勿進入非開放區域。
- 惡劣天氣及查詢：如遇惡劣天氣活動被迫取消，駐軍將另行發布公告。如有查詢，可聯絡駐香港部隊新聞發言辦公室（電話：2307 2733；傳真：2307 2633）。若違反參觀規則，駐軍保留拒絕其入營或要求其離場的權利。
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