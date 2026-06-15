來片．一分鐘話你知︱香港文旅大爆發 擊敗歐美強敵 啟德體育園摘世一

2026年香港啟德體育園再度衝出國際。

在英國曼徹斯特的 TheStadiumBusiness Awards 中，一舉榮獲「年度最佳場地」大獎！

開幕後短短時間，啟德體育園已成為香港人的真正主場。

國際七人欖球賽、世界級足球賽、還有各大巨星的演唱會，一場接一場，將全球的觀眾、旅客、掌聲和消費力都帶過來。

不僅如此，根據國際權威 PollStar 的指標，啟德主場館的總銷量衝上全球第三，而全球總收入榜亦高居第五，兩項成績雙雙稱霸亞洲第一！

香港的魅力又何止體育同演唱會？餐飲界一樣這麼精彩。

有兩間餐廳最近打入了「全球101最佳漢堡」，其中一間更贏得「亞洲第一漢堡」美譽。

同時，還有三間餐廳入選埋「全球最美餐廳」。

能獲得這些如此厲害的殊榮，除了業界的努力，背後政府亦全力推動「盛事經濟」，落實「盛事+旅遊」和「文體旅融合」政策，串連文化、體育、餐飲、零售和旅遊。

這樣不僅讓旅客覺得來得有價值，還可以玩得盡興、留得更久。

有國際級場館，有世界級美食，還有山、有海、有獨特的城市節奏，香港的旅遊資源真的豐富到極點！

世界級盛事之都，絕對在香港！