狗隻入食肆│食環署：若中籤食肆結業或無意領牌 名額將由其他申請者補上



由7月9日起，狗隻可進入獲批准的食肆，食環署上周五已進行公開抽籤，並按抽籤結果編配1,000個容許狗隻進入的食肆名額。對於最少有2間有中籤食肆已結業，食環署表示，抽籤資格以牌照的有效性為準，根據紀錄，所有參與抽籤的食肆牌照均屬有效。至於個別食肆可能因業務考量而處於不同的營運狀況，若中籤食肆決定永久結業，或無意申領相關准許，其分配名額將由其他申請者補上。

食環署表示，將於本月16及17日派專責人員到成功申請的食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於本月24日或之前，帶同批准信及現有的食肆牌照正本，到任何牌照簽發辦事處繳付140元以修改牌照，加入准許。若有申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會按抽籤結果的順序安排其他申請者補上。候補人士將會於本月25日收到本署的短訊通知辦理手續。



