學生創意行程點石成金 玩轉香港展現無處不旅遊

由教育局課程發展處與香港旅遊發展局（旅發局）連續第四年合辦的「香港旅遊業學生峰會」已圓滿舉行。今年峰會以「無處不旅遊：盡展香港獨特魅力」為題，吸引65間中學、逾2000名旅遊與款待科的學生經線上或線下參與，參與人數更是歷屆最多。在校際專題研習總決賽中，13隊入圍隊伍施展渾身解數，活用智能科技，為各區打造具創意及獨特的旅遊產品。他們用年輕人的獨特視角，將葵青的工業浪漫、南區的漁村秘景及離島的工業遺址，重新包裝成最潮的深度遊路線。

峰會涵蓋兩大部分，二月中旬的主題演講活動邀請業界翹楚分享社區導賞、產品構思及全球宣傳策略；五月中旬則舉辦校際專題研習與攝影比賽。參與師生皆表示峰會有助他們從業界分享中吸取實際經驗，開拓新思維，加深對旅遊業的認識。

葵青貨櫃變身虛擬導賞員 「青葵仔」勇奪冠軍

榮獲校際專題研習比賽冠軍的保良局馬錦明中學，以「Only in葵青」為核心，打造「山海城」的行程。同學設計出貨櫃造型的虛擬導賞員「青葵仔」與專屬APP，帶領訪客漫遊葵青。行程設計動靜皆宜：既有俯瞰青馬大橋與貨櫃碼頭的「工業浪漫夜景」；又有最貼地的葵涌廣場「迷宮式掃街」，以及隱世石籬邨粉紅天橋打卡點。

獲得亞軍的沙田培英中學則聚焦南區，推出兩日一夜深度文化遊。行程緊扣「漁村情懷」，涵蓋清晨香港仔魚類批發市場及天光墟尋寶，並前往經典電影《食神》的拍攝地太白海鮮舫，更提出利用AI技術讓旅客「走進電影場景」。

季軍寧波第二中學則突破離島只看大自然景色的傳統，策劃「被遺忘的工業小島」跳島遊。同學以梅窩銀礦洞、坪洲火柴廠、牛皮廠及石灰窯廠等歷史遺址為主題，並建議運用AI與AR技術保留原居民的口述歷史與人情故事。

評判：學生演繹創新 旅款科受學界重視

評判一致讚賞同學既能活用旅遊與款待科的學科知識，更深入社區發掘獨特的旅遊資源，善用AI科技，以突破常規的表達形式展現無限創意。據資料顯示，近年修讀旅遊與款待科的人數穩步上升，反映學界高度關注香港旅遊業，作為主辦機構，教育局與旅發局鼓勵同學繼續以創意為城市注入動力。

教育局首席教育主任李建寰（左八）及香港旅遊發展局企業事務總經理李樺（右六），與獲獎同學大合照。

教育局課程發展處與旅發局連續第四年合辦「香港旅遊業學生峰會」。

透過鏡頭發掘只在香港的隱世美景

2026年，峰會首次增設校際攝影比賽，鼓勵同學走進18區，捕捉隱世旅遊景點。比賽深受旅遊與款待科學生支持，吸引了近800份作品參賽。冠軍由迦密聖道中學的劉柏良同學奪得。他以「日落馬灣」為主題，捕捉了旅遊地標「馬灣1868」的入口。畫面以傳統龍舟作前景，襯托金黃色的日落，展現出漁村風味，令人恨不得立刻到馬灣一睹夕陽美景。

亞軍得主同樣來自迦密聖道中學，趙紫琰同學以「蓮麻坑礦洞」為主角。該礦洞位於紅花嶺郊野公園內，於2024年底才剛活化重開，同學用獨特的視角，將這新興秘境呈現於觀眾眼前。

季軍則由何文田官立中學的劉雨澄同學獲得，她成功捕捉到香港第三高峰大東山的震撼日出與雲海翻騰，展現出香港清晨靜謐與壯麗的一面。

冠軍 《日落馬灣》，迦密聖道中學—— 劉柏良同學。

亞軍 《礦洞秘境》，迦密聖道中學——趙紫琰同學。

季軍《 大東山上的香港早晨》，何文田官立中學——劉雨澄同學。