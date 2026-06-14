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8000萬六合彩︱端午金多寶今晚開售 6.18攪珠 即睇最旺號碼及幸運投注站

社會
更新時間：17:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-14 HKT

六合彩端午金多寶攪珠將於周四（6月18日）舉行，特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為8,000萬港元。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於6月16日的攪珠將不會舉行。端午金多寶獎券將於今晚（6月14日）攪珠後開售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

16及24號最熱門 複式獎券屢中頭獎

近5次的端午金多寶中，攪出次數最多的號碼是16及24，均被攪出過3次，6、13、26、30、42、44則各被攪出了2次。另外，在今年的4個金多寶中，有4位幸運兒以複式獎券中頭獎。

屯門市廣場投注站成為最幸運投注站。
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10大幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會早前公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。

  場外投注站 地址 頭獎次數
1 屯門市廣場 屯門市廣場第三期地段277號地下 48
2 中環士丹利街 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 47
3 荃灣青山道 青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖 41
4 尖沙咀漢口道 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 41
5 上環干諾道西 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖 41
6 觀塘廣場 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15,M20,116號舖 37
7 九龍灣德福 九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 36
8 大埔廣場 安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 35
9 上水石湖墟 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 35
10 大埔廣褔道 廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 30
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