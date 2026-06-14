8000萬六合彩︱端午金多寶今晚開售 6.18攪珠 即睇最旺號碼及幸運投注站
更新時間：17:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-14 HKT
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六合彩端午金多寶攪珠將於周四（6月18日）舉行，特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為8,000萬港元。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於6月16日的攪珠將不會舉行。端午金多寶獎券將於今晚（6月14日）攪珠後開售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。
16及24號最熱門 複式獎券屢中頭獎
近5次的端午金多寶中，攪出次數最多的號碼是16及24，均被攪出過3次，6、13、26、30、42、44則各被攪出了2次。另外，在今年的4個金多寶中，有4位幸運兒以複式獎券中頭獎。
10大幸運投注站 屯門市廣場最旺
馬會早前公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。
|場外投注站
|地址
|頭獎次數
|1
|屯門市廣場
|屯門市廣場第三期地段277號地下
|48
|2
|中環士丹利街
|中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
|47
|3
|荃灣青山道
|青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
|41
|4
|尖沙咀漢口道
|尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
|41
|5
|上環干諾道西
|上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
|41
|6
|觀塘廣場
|觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15,M20,116號舖
|37
|7
|九龍灣德福
|九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
|36
|8
|大埔廣場
|安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
|35
|9
|上水石湖墟
|上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
|35
|10
|大埔廣褔道
|廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
|30
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